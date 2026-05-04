Broncaza tras el final entre Los Chankas vs. Deportivo Garcilaso (Video: L1MAX)
Broncaza tras el final entre Los Chankas vs. Deportivo Garcilaso (Video: L1MAX)

sufrió su segunda derrota consecutiva y esta vez perdió 1-0 de local ante . Los ‘guerreros’ quedaron a tres puntos del líder Alianza Lima y complicaron sus chances de ser campeón del Torneo Apertura. Tras el pitazo final, , DT de Los Chankas, ingresó a la cancha y fue a buscar a Patrick Zubczuck, arquero del cuadro cusqueño, para reclamarle por ‘hacer tiempo’. Cerca a la discusión se encontraba , compañero del ‘Rusito’, quien salió en su defensa a intentar separarlos. Ahí hubo un cruce de palabras y tanto el entrenador como el defensa se empujaron y casi se van a las manos.

SOBRE EL AUTOR

Periodista deportivo formado en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Comenzó su carrera en 2007, en Radio Ovación. Luego fue narrador en Panamericana Televisión y en 2011 llegó a Depor, donde se desempeña como Editor de Fútbol Internacional y Polideportivo.

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