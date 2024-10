“Qué más se le puede pedir a la vida si te regala eso: terminar tu carrera en el equipo en el que comenzaste, en menores, donde empezó el camino”, aseguró Diego Penny, excompañero de Luis Ramírez en Coronel Bolognesi, club al que llegaron cuando eran dos juveniles que soñaban con jugar al fútbol profesional por siempre. Sin embargo, como todo en esta vida, existe un final. ‘Cachito’, después de más de 20 años de carrera, una que le permitió jugar en el Perú y extranjero, decidió colgar los botines esta semana, luego de cumplir el sueño de jugar en la institución que lo formó, la Academia Cantolao. Fue internacional con la Selección Peruana, campeón de la Liga 1, del Brasileirao y también de la Copa Libertadores. Tras su sorpresivo anuncio, Depor conversó con dos excompañeros del hijo del recordado Alberto Ramírez, para conocer un poco al ‘Cachito’ que cautivó a miles de fanáticos con su talento para tratar al balón.

Un largo camino en el fútbol peruano

‘Cachito’ estuvo en las divisiones menores del ‘Delfín’, pero su debut se produjo en el 2003 con la camiseta del Coronel Bolognesi de Tacna. En esa primera aventura, Ramírez compartió vestuarios con Diego Penny, Renzo Revoredo, Renzo Sheput, Manuel Barreto, Junior Ross, entre otros. “Lo recuerdo como compañero. Es el recuerdo más grande que me llevo. Fuimos compañeros en Bolognesi, varios años”, comentó Barreto. “Lo vi cuando recién llegó de Cantolao, vi su desarrollo, como fue creciendo, como fue encontrando su lugar y después de la fantástica carrera que ha hecho. Muy contento de haber compartido vestuario con él y haber podido jugar juntos”, añadió.

Luego de unos años, se mudó por media temporada al Cienciano en 2006, pero regresó al equipo tacneño y logró ganar el Clausura 2007. Después de disputar la Copa Libertadores 2008, agarró sus maletas y llegó a Universitario de Deportes, de los equipos más grandes del país. Esa capacidad para pisar la pelota y llegar constantemente al área era lo que enamoraba. “‘Cachito’ siempre fue un jugador que le gustaba atacar, le gustaba llegar al área, participar mucho en la finalización de la jugada. Su talento lo llevó a todos lados donde jugó, y la magia que tenía. Era de esos jugadores distintos que cada vez adolecemos en el fútbol peruano”, rememoró Penny.

Después de la ‘U’ llegó el momento de pasear su fútbol por el exterior, hasta que regresó al fútbol peruano en 2015 para vestir la camiseta de la Universidad San Martín. Sin embargo, con el club con el que destacó y campeonó fue con Alianza Lima, al que llegó en 2016. ‘Cachito’ estuvo tres temporadas en La Victoria y, con goles y asistencias, fue importante en la obtención del título nacional en 2017 y del Clausura 2019. Posteriormente estuvo en Sport Boys y ayudó a que la ‘Misilera’ clasificara a un torneo internacional (Copa Sudamericana) después de casi 20 años. Finalmente, cerró su carrera en Cantolao, el lugar donde se formó y al que estará agradecido toda la vida.

'Cachito' jugó en Cantolao antes de retirarse del fútbol profesional. (Foto: Liga 1)

La historia de ‘Cachito’ en el extranjero

Su primera experiencia en el exterior se dio a inicios de 2009, cuando Libertad de Paraguay lo contrató para jugar la Copa Libertadores de ese año y la liga paraguaya. Luego de un breve paso por la ‘U’, en enero de 2011 fue fichado por el Corinthians, uno de los clubes más populares de Brasil y el mundo. ‘Cachito’ se convirtió en el primer peruano en vestir los colores del ‘Timao’, en el que llegó a disputar 52 partidos y anotó 5 goles. Asimismo, alzó tres títulos: Brasileirao, Copa Libertadores y Campeonato Paulista. En 2013 fue presentado en Ponte Preta, donde permaneció cedido hasta fines de ese año. Justo en esos años era cuando más lo convocaban a la Selección Peruana.

Cumplió el tiempo de préstamo y volvió al ‘Timao’. El técnico Mano Menezes lo incluyó en el equipo y lo estuvo alternando en ciertos partidos, pero no tuvo la continuidad que quería y a mediados de 2014 salió del club para fichar por el Botafogo de Río de Janeiro. Al año siguiente es cuando se produjo su vuelta al Perú. ‘Cachito’ jugó varios años en el competitivo Brasileirao gracias a su talento y la hinchada de Corinthians todavía lo recuerda. Él abrió las puertas para que luego lleguen a ‘Time do Povo’ otros compatriotas como Paolo Guerrero y André Carrillo.

'Cachito' Ramírez durante su aventura en el Corinthians. (Foto: Getty Images)

'Cachito', luego de que Corinthians ganara la Libertadores. (Video: Timao TV)

‘Cachito’ en el mediocampo de la Bicolor

Fue internacional con la Selección Peruana y jugó un total de 35 partidos y anotó dos goles. Gran parte de los compromisos que jugó lo hizo cuando el uruguayo Sergio Markarián estaba en la dirección técnica. Para el ‘Mago’, ‘Cachito’ era un jugador indispensable en el mediocampo, donde compartió en reiteradas veces con Rinaldo Cruzado y Carlos Lobatón. Sus dos tantos se dieron en amistosos; sin embargo, la anotación que el hizo a Colombia fue espectacular: le pegó de volea y la mandó a guardar en la ángulo de la portería. Esto sucedió en noviembre de 2010.

“En general, él pasó las épocas de la Selección donde nos iba mal, con Markarián. Sobre todo estuvo con Markarián. Recuerdo que con Cruzado y con ‘Loba’ formaban ese tridente en la media cancha. En Perú, el juego pasaba por ellos. Lamentablemente los resultados no se dieron. Pero en su carrera en sí, creo que fue exitosa porque salió campeón con Alianza, pasó por Bolognesi, le fue bien en la ‘U’ y terminó su carrera en el equipo donde comenzó, en Cantolao”, apuntó Penny.

‘Cachito’ Ramírez en un partido contra la Selección Argentina. (Foto: Getty Images)

El recuerdo y cariño de sus excompañeros

Tanto Manuel Barreto como Diego Penny recuerdan con cariño la carrera que hizo ‘Cachito’ Ramírez. “Es un jugador con una fortaleza física importante, con recorrido. Estaba un poco avanzado porque era un box to box. Salió por mucha habilidad también, pisaba mucho la pelota, con capacidad para cubrir el balón. Respondió en el fútbol extranjero. Ha tenido una hermosa carrera. Recuerdo anécdotas que no puedo contar. Pero me acuerdo de alguien, desde chico, con personalidad, con alegría. Alguien que desde muy chico entró al grupo naturalmente, se ganó a los compañeros, tengo los mejores recuerdos de ‘Cachito’”, señaló el exdelantero.

“Debutamos casi a la par, en el mismo año, en 2004, en Bolognesi. Él venía de Cantolao y yo llegaba de Cristal”, recordó el guardameta de Deportivo Garcilaso. “Hicimos una amistad de muchos años. También compartimos en la Selección. Hemos visto el crecimiento del otro, así que muy contento de haber compartido con él, y muy triste hoy porque ya dejó el fútbol. Siempre ha sido una persona especial. No es un tipo muy extrovertido. Él selecciona bien a sus amigos. En un principio no te da tanta confianza hasta conocerte bien. Es una forma de protegerse. Pero cuando lo conoces, agarras confianza con él, porque es una persona alegre, divertida”, añadió.

Diego contó una anécdota de Ramírez en Bolognesi: “Recuerdo cuando debutó, también estaba ‘Loverita’ Ramírez en ese tiempo. Entonces ‘Cachito’ renegaba porque no debutaba. Después el técnico lo sacaba comenzando el segundo tiempo y se molestaba y decía: ‘claro, yo soy Cachito, no soy Loverita; soy el Ramírez chico, por eso me sacan’. Pero bien, de ahí todo bien con ‘Cachito’”.

Finalmente, a ambos se les preguntó por algún jugador actual que tenga características similares a las de ‘Cachito’. “Es bastante difícil encontrar a un jugador como él. No solo era un 10 posicional, era un 10 que le gustaba llegar al arco, que le gustaba rematar, tocar y pasar. Trato de pensar en estos segundos y es complicado. Estaba pensando en (Bryan) Reyna, pero es más extremo, más tirado a la raya, más ofensivo, más punta. En cambio ‘Cachito’ jugaba de 10, pero llegaba al área como un jugador sorpresa”, indicó Penny. “Trato de pensar, tendría que haber, pero es que ‘Cachito’ tenía unas cualidades particulares en su tiempo, y ahora encontrar uno con esas cualidades es difícil. Cada jugador es único e irrepetible, y ‘Cachito’ es uno de ellos”, sostuvo Barreto. Fue una larga carrera de Ramírez, que ahora se enfocará en sus próximos proyectos y seguro continuará ligado al fútbol.





