Si bien para algunos los partidos se ganan en las áreas, pues es donde se definen los goles, otros prefieren atribuirle ese rótulo al mediocampo. En esa zona se gesta todo lo bueno que puede generar un equipo, y se destruye todo lo que puede causar daño en arco propio. Por eso, ahora que Renato Tapia quedó descartado para la fecha doble de octubre, Jorge Fossati tiene la misión de rearmar su medular y encontrar a un reemplazante idóneo. Poniendo la lupa sobre su 3-5-2, el volante ancla cumple una tarea titánica y el ‘Cabezón’ era nuestra mejor arma en esa zona. Así lo describió Luka Modrić, cuando despidió a Casemiro tras no continuar en el Real Madrid: “Has sido el mejor guardaespaldas del mundo”. Salvando las distancias, eso era el volante del Leganés dentro del funcionamiento de la Selección Peruana.

Sin embargo, tal como lo dijo Fossati, la vida sigue y en el comando técnico no pueden detenerse en pensar en los que no están, sino en encontrar soluciones con los que siguen en el plantel. “Yo quisiera tenerlos a todos, pero no podemos quedarnos lamentando por los que no están, sino valorar a los que están, que si están acá es porque tienen las cualidades para hacerlo (...) Para adelante, concentrados y enfocados y valorando y trabajando con los que sí están porque tenemos mucha confianza en ellos y no hay tiempo de quedarse lamentando por nadie”, sostuvo el uruguayo en su última conferencia de prensa. ¿Qué hará el ‘Nono’? ¿Mantendrá su 3-5-2 o apostará por el 3-4-3 para reorganizar su mediocampo sin Tapia?

Competición Fecha Partido Sistema inicial Sistema final Amistoso 23/03/24 Perú 2-0 Nicaragua 3-5-2 3-5-2 Amistoso 27/03/24 Perú 4-1 Rep. Dominicana 3-5-2 3-5-2 Amistoso 08/06/24 Perú 0-0 Paraguay 3-5-2 3-5-2 Amistoso 15/06/24 El Salvador 0-1 Perú 3-5-2 3-5-2 Copa América 2024 22/06/24 Perú 0-0 Chile 3-5-2 3-5-2 Copa América 2024 26/06/24 Perú 0-1 Canadá 3-5-2 3-5-2 Copa América 2024 30/06/24 Argentina 2-0 3-4-3 3-5-2 Eliminatorias 2026 07/09/24 Perú 1-1 Colombia 3-5-2 3-5-2 Eliminatorias 2026 10/09/24 Ecuador 1-0 Perú 3-5-2 3-5-2

Jorge Fossati y los sistemas que usó al mando de la Selección Peruana.

Jesús Castillo registra 10 partidos con la Selección Peruana. (Foto: Getty Images)

Jesús Castillo, la primera opción

A primera impresión, por presente y rendimiento en el extranjero, Jesús Castillo aparece como el principal candidato para tomar la posta de Renato Tapia. Contabilizando desde su última convocatoria en septiembre, donde se quedó en el banquillo en los partidos contra Colombia y Ecuador, el exjugador de Sporting Cristal registró 360′ con Gil Vicente y fue titular en cuatro partidos (Famalicão, Casa Pia, Benfica y Estrela Amadora). Hay una diferencia notoria si lo comparamos con la continuidad que tuvo hace un mes, donde apenas llevaba 96′ encima (Sporting Braga y Estoril), ya que recién se había reincorporado al plantel principal de su equipo tras estar entrenando con la Sub-23.

Para Jorge Fossati parece ser la alternativa más lógica de las que tiene a disposición, pues necesita a un futbolista que físicamente esté capacitado para hacer los recorridos que hacía Tapia y pueda cubrir todo el ancho del mediocampo. Un detalle no menor es que Castillo viene jugando como interior en Portugal, cumpliendo labores mixtas: trabaja en la recuperación cuando tiene que enfocarse en sostener el equilibrio de Gil Vicente, y se desprende de su posición si tiene que pisar campo rival para generar peligro, ya sea rematando o habilitando a alguno de sus compañeros.

Jesús Castillo está disputando su segunda temporada en Gil Vicente. (Foto: Gil Vicente)

Ante la lesión del marfileño Mory Gbane, contra Benfica jugó como segundo volante central en un 4-4-2 y recién frente al Estrela Amadora fue el ancla en un 4-3-3. Esto quiere decir que el futbolista de 23 años puede adaptarse a distintos roles sin ningún problema, dependiendo de las necesidades del equipo. ¿Fossati se animará a cambiar su sistema para apostar por 3-4-3? “Eso lo vamos a ir definiendo con los días y determinando si lo que vamos a usar es un ancla o dos volantes centrales”, sostuvo Fossati el último sábado. Lo cierto es que ya tiene una pieza que encaja perfecto en ambos esquemas.

Para más contexto sobre lo que puede ofrecer Jesús Castillo, Depor conversó con Camilo Gontarczyk, periodista y ojeador portugués, quien ha seguido su rendimiento de cerca. “Jesús Castillo es una de las sorpresas de esta temporada del Gil Vicente. Desde la cuarta jornada es titular indiscutible en su equipo. Me parece que se siente cómodo jugando como interior en el sistema actual del Gil Vicente, que es el 4-3-3. Aporta mucha tranquilidad en el mediocampo y también es capaz de dar un pase largo preciso a los laterales”, explicó.

Asimismo, elogió su progresión desde su primera temporada hasta ahora, considerándolo una sorpresa interesante en el arranque de la Primeira Liga 2024-25. “Si estamos hablando de la recuperación de la pelota, es un jugadorazo. Me sorprende su habilidad de pasar el balón a 30-40 metros. Aún tiene margen de mejora en los duelos aéreos. Si pudiera escoger un jugador sorpresa de las primeras jornadas del campeonato portugués, elegiría a Jesús. El primer año fue bastante complicado para él por culpa de las lesiones, pero parece que su carrera en Portugal se está reconduciendo un poco. Está en el buen camino”, apuntó.

Competición Partidos Titularidades Minutos jugados Primeira Liga 2024-25 6 5 455′

Los registros de Jesús Castillo en la temporada 2024-25.

Jesús Castillo es titular indiscutible en Gil Vicente. (Foto: Gil Vicente)

El 3-4-3, una moneda al aire

De los nueve partidos que lleva Jorge Fossati al mando de la Selección Peruana, solo en uno empleó el 3-4-3 como sistema inicial: contra Argentina en la fecha 3 de la fase de grupos de la Copa América. Aquella vez la apuesta del ‘charrúa’ tuvo a los siguientes intérpretes: Pedro Gallese; Aldo Corzo, Carlos Zambrano, Alexander Callens; Oliver Sonne, Wilder Cartagena, Sergio Peña, Marcos López; Edison Flores, Paolo Guerrero y Bryan Reyna. Sin embargo, el predominio de la ‘Albiceleste’ fue muy notorio y el equipo nunca pudo sortear la presión en el medio por una evidente inferioridad numérica.

Solo bastaron 20 minutos para Fossati se dé cuenta de su error y vuelva a su clásico 3-5-2, con Wilder Cartagena como ancla, junto Sergio Peña y Edison Flores como interiores. La recomposición de la volante le dio más equilibrio a la Selección Peruana y defensivamente tuvimos más armas para contrarrestar el poderío de la vigente campeona del mundo. ¿Es factible salir con dicho esquema contra Uruguay? Si el ‘Nono’ lo ha ensayado, significa que es una opción. No obstante, el único antecedente nos da una idea de que podría ser contraproducente cambiar de un momento a otro y con muy poco tiempo de trabajo. Siendo últimos en las Eliminatorias y con la urgencia de ganar en casa, ya no hay tiempo para experimentos.

Jean Pierre Archimbaud registra nueve goles en la Liga 1 2024. (Foto: Getty Images)

En caso Fossati decida jugársela una vez más, Jesús Castillo sería uno de los volantes centrales y su acompañante saldría de las siguientes alternativas: Jorge Murrugarra, Jean Pierre Archimbaud, Horacio Calcaterra, Sergio Peña o Piero Quispe. ‘Murru’ es la variante más defensiva y eso podría limitar las labores creativas del equipo, pues al menos uno de los dos tiene que cumplir con labores mixtas. No nos olvidemos que, pese a que Uruguay tiene el favoritismo, estamos jugando de local y ya no tenemos margen para dejar más puntos en el camino en casa.

Por otro lado, Archimbaud y ‘Calca’ ofrecen algo más de juego y, tanto en Melgar como en Universitario, han rendido cumpliendo labores mixtas. Por otro lado, ‘Peñita’ y Quispe, con más experiencia en este proceso clasificatorio, podrían jugar ahí para ser el nexo con los atacantes y que el equipo sume un enlace dependiendo del trámite del partido. Dicho esto, no deja de ser un ensayo precipitad a raíz de la ausencia de Renato Tapia. Lo más lógico sería que se sostenga el 3-5-2 y que el equilibrio en el mediocampo sea el punto de partida para hacerle daño a Uruguay. Finalmente Fossati tiene la última palabra y esa duda la resolverá cuando tenga a todos sus jugadores entrenando en la Videna.

Horacio Calcaterra lleva 10 partidos con la Selección Peruana. (Foto: Universitario)





