Universitario parece retomar su mejor versión en busca del Torneo Clausura de la Liga 1, para forzar la definición de fin de año y alcanzar el histórico tetracampeonato nacional. Una de sus fortalezas es, sin duda, la defensa, en la que se destaca el argentino Caín Fara.

Este fue uno de los menos conocidos que llegaron al plantel a inicio de temporada; sin embargo, es de los que más minutos ha jugado y se ha consolidado en el 11 titular con los tres entrenadores que tuvo el club crema en 2026: Javier Rabanal, Jorge Araujo y el actual Néstor Cúper.

Su aguerrido juego hizo química inmediata con el exigente hincha crema, pero su vínculo solo se extiende hasta finales de año, por lo que se le consultó si ya se inició el trámite para el pago de su cláusula y renovación, aunque mostró predisposición para ello.

“Sí, obvio (que quiero renovar). Todavía conmigo ni con mi respresentante se han comunicado. Sí salió lo de la cláusula que está estipulado, pero todavía no tuve conversaciones con la dirigencia”, dijo en declaraciones a L1 MAX.

“Como no voy a querer renovar, es un lugar donde me sentí querido el primer momento, donde hay mucha conexión con la gente, donde trato de devolverle todo el cariño que me dan. Así que nada, a esperar levantar el teléfono”, añadió.

Además de tener 28 presencias, uno de los que más jugó en el año con la ‘U’, tiene tres goles y ha brindado una asistencia. Puede jugar por banda derecha en línea de 3 o ser un back central cuando se juegue con cuatro hombres en el fondo del campo.

Fara, junto a Williams Riveros y Matías Di Benedetto, fue titular en el último triunfo y goleada de Universitario sobre Los Chankas por 3-0 en el Estadio Monumental.

Con este triunfo, los cremas sumaron 13 puntos y comparte el primer lugar junto a Deportivo Garcilaso. En la próxima jornada, visitará Cajamarca para medirse ante UTC. Este duelo puede colcocarlos como únicos líderes, pues los cusqueños jugarán en Matute ante Alianza Lima.

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