¿Dónde ver Sporting Cristal vs. FC Cajamarca EN VIVO y EN DIRECTO, por el Torneo Clausura 2026? ¿Qué señales transmitirán este duelo? Recuerda que podrás disfrutar este compromiso a través de la señal de Liga 1 MAX, disponible en operadores de televisión por suscripción como DIRECTV y Movistar TV. También podrás seguirlo vía streaming por Liga 1 Play, según la disponibilidad del servicio. Pero ojo, no recomendamos el uso de Fútbol Libre TV ya que es una señal no autorizada. ¿A qué hora se podrá ver el partido? El encuentro está programado para las 3:30 p. m. en Perú. No te pierdas este compromiso que se disputará en el Estadio Alberto Gallardo.

Sporting Cristal vs. FC Cajamarca: previa del partido

¿Dónde ver Sporting Cristal vs. FC Cajamarca por Liga 1 MAX?

El partido entre Sporting Cristal vs. FC Cajamarca se podrá ver por Liga 1 MAX, canal que transmite los encuentros del campeonato peruano. El compromiso corresponde a la fecha 15 del Torneo Clausura 2026 y se disputará en el Estadio Alberto Gallardo de Lima.

¿Cómo ver Liga 1 MAX por televisión por cable?

Los hinchas podrán sintonizar Liga 1 MAX a través de operadores de televisión de paga como Movistar TV, DIRECTV, Claro TV, Best Cable y otros servicios autorizados. La disponibilidad y el número del canal dependerán del operador y del paquete contratado.

¿Cómo ver Sporting Cristal vs. FC Cajamarca por streaming?

El encuentro también estará disponible por internet mediante L1 Play, la plataforma de streaming asociada a las transmisiones de la Liga 1. Para acceder al partido, será necesario contar con el acceso correspondiente al servicio.

¿Cómo ver Liga 1 MAX por Movistar TV App?

Los usuarios de Movistar TV pueden revisar la disponibilidad de Liga 1 MAX en Movistar TV App, según el plan contratado. Esta alternativa permite acceder a la programación desde dispositivos compatibles, sin depender exclusivamente del televisor.

¿Cómo ver Sporting Cristal vs. FC Cajamarca por DGO?

Los clientes de DIRECTV pueden consultar la disponibilidad de Liga 1 MAX mediante DGO, su plataforma de streaming. El acceso al encuentro dependerá del paquete contratado y de la inclusión de la señal en el servicio.

¿Qué otras plataformas permiten ver Liga 1 MAX online?

Además de L1 Play, los aficionados pueden consultar la disponibilidad de Liga 1 MAX en plataformas como Movistar TV App, DGO, TV360, Claro Video y Fanatiz. Las opciones de acceso pueden variar según el servicio contratado y las condiciones de cada plataforma.

¿A qué hora juegan Sporting Cristal vs. FC Cajamarca y dónde ver el minuto a minuto?

Sporting Cristal vs. FC Cajamarca se enfrentarán este lunes 2 de noviembre a las 3:30 p.m. (hora peruana) en el Estadio Alberto Gallardo, por la fecha 15 del Torneo Clausura 2026. El partido será transmitido por Liga 1 MAX y podrás seguir los goles, las incidencias y las principales jugadas mediante el minuto a minuto de Depor.

Sporting Cristal vs. FC Cajamarca: transmisión vía Liga 1 MAX por DIRECTV y Movistar TV. (Video: @sportingcristal)