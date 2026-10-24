¿En qué canales de TV ver Sporting Cristal vs. Cusco FC EN VIVO y EN DIRECTO, por el Torneo Clausura 2026? ¿Qué señales transmitirán este duelo? Recuerda que podrás disfrutar este compromiso a través de la señal de Liga 1 MAX, disponible en operadores de televisión por suscripción como DIRECTV y Movistar TV. También podrás seguirlo vía streaming por Liga 1 Play, según la disponibilidad del servicio. ¿A qué hora se podrá ver el partido? El encuentro está programado para las 3:15 p. m. en Perú. No te pierdas este compromiso que se disputará en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, en Cusco.

¿En qué canales de TV transmiten Sporting Cristal vs. Cusco FC en Perú?

Los aficionados peruanos podrán seguir el partido entre Sporting Cristal vs. Cusco FC a través de Liga 1 MAX. Además, estará disponible para los suscriptores de DIRECTV y Movistar TV, así como mediante la plataforma de streaming Liga 1 Play, según la disponibilidad del servicio.

¿En qué canales de TV transmiten Sporting Cristal vs. Cusco FC en Argentina?

En Argentina, los aficionados deberán consultar la programación de los operadores y las plataformas que cuenten con los derechos de transmisión de la Liga 1 peruana. La disponibilidad puede variar según el servicio contratado.

¿En qué canales de TV transmiten Sporting Cristal vs. Cusco FC en Colombia?

Los aficionados colombianos podrán consultar la disponibilidad de Liga 1 MAX mediante los operadores y plataformas habilitados para transmitir el fútbol peruano en ese territorio.

¿En qué canales de TV transmiten Sporting Cristal vs. Cusco FC en Ecuador?

En Ecuador, los seguidores deberán revisar la programación de los servicios de televisión y streaming que cuenten con los derechos de transmisión de la Liga 1 peruana.

¿En qué canales de TV transmiten Sporting Cristal vs. Cusco FC en Paraguay?

Los hinchas paraguayos podrán consultar qué operadores o plataformas tienen habilitada la transmisión del torneo peruano en su territorio. La disponibilidad dependerá de los derechos vigentes.

¿En qué canales de TV transmiten Sporting Cristal vs. Cusco FC en España?

En España, los aficionados deberán verificar la programación de las plataformas deportivas que cuenten con los derechos de transmisión internacional de la Liga 1 peruana.

¿En qué canales de TV transmiten Sporting Cristal vs. Cusco FC en México?

Los aficionados mexicanos podrán consultar los servicios de televisión por suscripción y streaming que tengan disponible la transmisión de la Liga 1 peruana.

¿En qué canales de TV transmiten Sporting Cristal vs. Cusco FC en Chile?

En Chile, la disponibilidad del encuentro dependerá de los operadores y las plataformas que cuenten con los derechos para transmitir el fútbol peruano.

¿En qué canales de TV transmiten Sporting Cristal vs. Cusco FC en Venezuela?

Los aficionados venezolanos deberán revisar la programación de los operadores y servicios de streaming que tengan habilitada la transmisión de la Liga 1 peruana.

Sporting Cristal vs. Cusco FC chocan por la Liga 1. (Video: Sporting Cristal)