“‘Chato’, tú eres bueno. Sigue ‘rompiéndola’”, le dice un hincha a Sandro Rengifo, mientras el delantero de Cantolao camina por la Plaza de Armas de Lima. “Es la primera vez que vengo”, le cuenta a Depor. En su debut en Primera, el ‘Nene’ ya se hizo conocido: tiene dos goles en seis partidos a pesar que nunca fue titular. Su 1.64 m de estatura no es impedimento para que ‘moje’.



¿Qué es lo bueno de ser bajo?

La ventaja es que si me dejan suelto, hago lo que sé: el dribling, una diagonal y mi meta es el arco hasta hacer el gol.



¿Y la desventaja?

Como soy pequeño y no tengo mucha fuerza, el que me tiene que marcar me puede sacar con el cuerpo.



SANDRO RENGIFO Fecha de nacimiento

31/10/1995

​

31/10/1995 ​ Posición

Delantero

Delantero Peso y talla

59 kilos/1,64 metros

59 kilos/1,64 metros Debut en Primera

3 de febrero ante Binacional Sandro Rengifo Carlos Silvestri, técnico de Cantolao, conoció a Rengifo en la final de la Segunda 2016, cuando el 'Nene' jugaba en Sport Áncash. Ahí lo contactó.

Ha jugado 209 minutos, siempre como recambio del 'Delfín'. Le ha marcado a Sport Huancayo y Sport Boys.

¿Y te ha pasado?

Sí. Varias veces he salido volando (risas).



¿Has hecho goles de cabeza?

Sí, en Segunda (con Sport Áncash en 2016) metí varios. Y ahora también quiero hacer en Primera y sé que lo lograré. ¿Cómo hago? Gano la posición, anticipo, me desmarco bien.

¿Te incluyen cuando el equipo ensaya centros?

No. Conmigo no practican. Eso lo trabajan con los otros delanteros, que son altos. Pero uno ya sabe cómo estar en el área y desmarcarse.

¿Qué haces cuando hay balón parado?

Moverme en el área. O si tengo confianza, yo mismo le pego.



Por: Jorge López



TE PUEDE INTERESAR

¿Qué tan complicado es decir "tarjeta roja" en ruso? Esta es la Palabra Rusa del día [VIDEO]