Este lunes 29 de abril, desde tempranas horas de la mañana, Arón Sánchez se volvió tendencia a raíz de una publicación que hizo en sus redes sociales, en donde exige a las usuarios que dejen de molestarle a su enamorada a raíz de vincularlo a ilícitas apuestas deportivas. Más tarde, el mismo defensor sacó un nuevo comunicado en donde, además de explicar todo respecto a su situación contractual tras quedar congelado en la Academia Cantolao, culpó a los dueños del club chalaco de truncar su carrera por iniciar las supuestas especulaciones sobre su relación con las casas de apuestas.

En primera instancia, el zaguero de 20 años relató cómo se dio su debut profesional en el 2020, luego de firmar su primer contrato profesional un año antes. A partir de ahí, a pesar de que su buen rendimiento generó el interés de diversos clubes de la Liga 1 Te Apuesto, siempre priorizó continuar su carrera en el ‘Delfín’ como agradecimiento por las oportunidades que le dieron desde muy chico. Sin embargo, de un momento a otro su situación cambió por negarse a renovar.

“Ha llegado el momento de aclarar algunas cosas que se dicen de mi. He defendido los colores de Cantolao desde muy chico siempre con mucho orgullo y honor. Mi familia y yo celebramos que nuestro esfuerzo haya sido reconocido en un primer contrato profesional en el año 2019. Debuté en primera y vino el momento de renovar. A pesar de que me buscaron varios equipos que ofrecían mejores condiciones salariales y, especialmente, mejores condiciones de trabajo para mi desarrollo, decidí quedarme en Cantolao en agradecimiento por la oportunidad que me dieron al inicio”, contó.

Arón Sánchez continuó denunciando públicamente a Dante Mandriotti, fundador de Cantolao, como el principal responsable de evitar que siguiera su carrera en el exterior. Según detalló el defensor, ‘Kiko’ se negó a venderlo cuando apareció una oferta del fútbol ecuatoriano, pero sí aceptó a hacerlo cuando desde el continente asiático se interesaron por él. utilizando a amigos agentes como intermediarios.

“Pasé la primera temporada de la renovación sin contratiempos, pero mis problemas comenzaron el último año de mi contrato cuando le hice saber a la familia Mandriotti que esa temporada ya no iba renovar. A mitad del año 2023 me llegaron ofertas de Ecuador y Asia. ‘Kiko’ no me quiso vender a Ecuador que pagaba una muy buena suma de transferencia. Después de malograr esa oportunidad quiso obligarme a ir a Asia con un contrato bajo a través de sus amigos agentes. Tengo todas las pruebas de las conversaciones”, agregó.

Además, Arón sostuvo que la familia Mandriotti lo congeló en la segunda parte del 2023 por no aceptar irse a Asia, además de influenciar en la Federación Peruana de Fútbol (FPF) para no lo sigan llamando a la Selección Peruana. “En ese momento empezó mi calvario. Por no aceptar ir a Asia con sus amigos, repentinamente me congelaron en el equipo. Seguidamente salió un fuerte rumor de que yo estaba metido en apuestas sin ningún aprueba de por medio. Incluso me dijeron que ‘Kiko’ había influenciado en la FPF para que me dejen de convocar”, acotó.

Por otro lado, Sánchez Flores aseguró que su vinculación con las apuestas deportivas fue causado por la familia Mandriotti, quienes comenzaron esos rumores sobre él con los otros clubes. “Como jugador libre me reuní a fin de año con varios equipos que querían contar conmigo y en las entrevistas me dijeron todos que los Mandriotti hablan muy mal de mí y que decían por todos lados que estaba metido en apuestas. Por más que negué todas las acusaciones se me fueron cerrando las puertas”, aseveró.

Finalmente, Arón Sánchez exigió que la familia Mandriotti muestre las pruebas que lo relacionan explícitamente con las apuestas ilícitas en el fútbol. “Hace poco un dirigente de un equipo de provincia llamó a ‘Kiko’ conmigo presente y pude escuchar con mis propios oídos a ‘Kiko’ diciendo que no me contraten porque tenía pruebas de que yo estaba metido en apuestas. Emplazo a todos los miembros de la familia Mandriotti a que muestren las pruebas con las que me acusan”, puntualizó.

Arón Sánchez en la Selección Peruana

A inicios de 2023, Arón Sánchez fue el capitán de la Selección Peruana Sub 20 durante su participación en el Sudamericano de Colombia. El jugador formado en Cantolao demostró su liderazgo e importancia en el combinado juvenil. Meses antes, en agosto de 2022, fue convocado a la Selección Sub-23, que en ese entonces era dirigida por Flavio Maestri y se estaba preparando para un amistoso contra Chile.

Sus buenas actuaciones en la Liga 1 2023 lo llevaron a ser convocado a la Selección Peruana de Juan Reynoso. Arón formó parte de la lista selecta que incluía a jugadores del torneo local. Sin embargo, por falta de actividad, el futbolista dejó de ser llamado a la ‘Bicolor’.





