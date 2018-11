Cantolao vs. UTC EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | GOLPERÚ | sigue el partido entre los equipos de Academia Cantolao vs. UTC de Cajamarca este domingo 25 de noviembre por la jornada final del Torneo Clausura en el estadio Miguel Grau del Callao, desde las 11:00 a.m. y por transmisión de Gol Perú. Para ver partidos en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV que te presentaremos a continuación.

La Academia Cantolao, club que fue castigado por la Comisión de Licencias de la FPF con la pérdida de dos puntos, busca cerrar el campeonato local con una victoria en el primer puerto.

A pesar de la resta de puntos, el 'Delfín' ya tiene asegurada la permanencia en Primera División para la temporada 2019 y enfrenta a UTC solo para cumplir el calendario.

El equipo cajamarquino también sufrió el castigo de la Comisión de Licencia (2 puntos), aunque mantiene segura su plaza para la Copa Sudamericana 2019, según su ubicación en la tabla acumulada.

Cantolao vs. UTC - horarios en el mundo



10:00 horas en México

11:00 horas en Perú, Colombia, Ecuador, Estados Unidos (Chicago) (Nueva York +1, Washington +1, Florida +1, Nevada -2)

12:00 horas Venezuela, Bolivia

13:00 horas en Argentina, Brasil, Paraguay, Chile, Uruguay

17:00 horas en España, Italia, Francia, Alemania

19:00 horas en Catar y Arabia Saudita

00:00 horas del lunes en China

01:00 horas del lunes en Japón y Corea del Sur.

Cantolao vs. UTC - alineaciones probables

Cantolao : Federico Nicosia, Herve Kambou, Jimmy Baluarte, Franco Otárola, Víctor Salas, Josimar Atoche, Diego Pizarro, Gerson Barreto, Jesús Castillo, Gianfranco Labarthe, Fabián González.



UTC: Juan Goyoneche, Diego Minaya, Jorge Bosmediano, Brian Flores, Willy Pretel, Juan Pablo Vergara, Jorge Bazán, Benjamín Ubierna, Gonzalo Baglivo, Adrián Ugarriza, Jeferson Collazos.

