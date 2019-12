Por estas fechas, es común ver a los deportistas con la familia, en eventos sociales y en grandes comidas, que en su mayoría son protagonizadas por variedad de carnes. Sin embargo, hay quienes eligen un camino distinto, que puede ser catalogado como una ‘moda’ o un estilo de vida saludable y también sustentable con el medio ambiente.

Se trata del veganismo. Esta tendencia partió por la búsqueda de un equilibrio en las comidas, sin consumir alimentos de origen animal, y se ha extendido a innumerables ámbitos de la vida cotidiana, incluyendo el fútbol.

Este deporte implica un gran descaste físico y mental, por lo que los músculos necesitan gran cantidad de micronutrientes para resistir la alta competencia. Las proteínas, los carbohidratos y el hierro son básicos en la dieta de todo futbolista, los cuales se obtienen en su mayoría, a través del consumo de carne. No obstante, hay quienes han elegido no hacerlo.

Uno de ellos es José Carlos Fernández, delantero de Carlos A. Mannucci, quien desde hace dos años empezó con una rutina que terminó convirtiéndose en su estilo de vida y el de su familia.

¿Extrañas comer carne?

No extraño comer carne. No voy a negar que cuando siento el olor me provoca un poco, pero luego recuerdo el impacto que generaría a mi salud si la como, además del sufrimiento a los animales y al medio ambiente.

¿Eres vegetariano o vegano?

Los vegetarianos incluyen los lácteos en sus comidas. En mi caso, yo no los consumo. Tampoco me considero un vegano, aunque creo que estoy camino a ello.

¿Cómo empezó tu camino al veganismo?

Fue sin querer. Con mi esposa siempre organizamos las comidas y de pronto un día me di cuenta que pasó mucho tiempo sin que hayamos consumido carne. Se lo dije a mi señora y ella me respondió diciéndome ‘¿recién te das cuenta? Hace semanas no comemos carne’.

¿Qué impacto tuvo la abstinencia de carne en tu desempeño deportivo?

Con el pasar de los días noté mayor rapidez en mi juego, me sentía más ágil y más concentrado en las prácticas. En realidad, el cambio también se siente todo el tiempo, ya que el cuerpo está saludable, sin las toxinas que consumimos a través de las carnes.

¿Cómo te preparas previo a un partido?

La preparación viene con tres días de anticipación. Normalmente aumento las proteínas vegetales previo al partido, pero durante toda la semana me alimento con variedad de menestras, además de consumir vitamina B12, en modo de suplemento, ya que este se obtienen mayormente de la carne.

¿Has compartido tu experiencia con tus compañeros?

Sí, algunos compañeros me preguntaron y ven los resultados, pero no se animan aún…ja,ja,ja.

¿Cómo será la cena navideña de José Carlos Fernández?

Ensaladas, puré de camote, puré de manzana y algunos postres de frutas.

Dieta vegana en futbolistas

La nutricionista deportiva de la Dirección Nacional de Servicios Biomédicos (Dinaseb) del IPD, Valeria Vento, explicó la necesidad de cumplir con un régimen estricto de alimentos para cumplir con el rendimiento de cada atleta.

“Un futbolista, en promedio, recorre cerca de 10 kilómetros por cada partido y puede gastar entre 700 a 2000 calorías en cada encuentro, dependiendo de la posición que ocupe en el campo. Por ello, necesita una gran cantidad de carbohidratos para generar energía, los cuales se pueden hallar en frutas, jugos de estas, miel, arroz, fideos, avena, entre otros”, indicó Valeria.

Sin embargo, no es lo único que deben consumir en gran cantidad. “Además de las proteínas, que las puedes encontrar en las menestras, avena, tofu o la maca, también debe complementar con suplementos ricos en vitaminas y minerales, como el hierro, la B12 y el Omega 3”, precisó.

¿Qué otros futbolistas se han encaminado al veganismo?

No es novedad que algunos deportistas hayan optado por seguir una dieta vegana. El lateral catalán de Arsenal, Héctor Bellerín, confesó que inició en el veganismo a modo de experimento. “Mi objetivo inicial fue probarlo durante tres semanas, pero la mejora que sentí en mi cuerpo fue tan grande que decidí seguir”, citó BBC.

Otro jugador vegano es el exBoca Juniors, Sebastián Pérez, quien vio una notoria recuperación en sus lesiones. “A mí me sirvió para recuperarme más rápido de la lesión, entrenarme más y llegar a las terapias con más energía”, indicó a Infobae.

Entre los futbolistas que también optado por este camino están Fabian Delfh, que juega en Everton de la Premier League; Jack Wilshere, quien se desempeña como volante en West Ham United; Jermain Defoe (Rangers de Scottish Premiership) y el hoy entrenador de Keynes Dons, Rusell Martin.

Josepmir Ballón refuerzo de Alianza Lima (Video: América TV)

MÁS NOTICIAS