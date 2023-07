El pasado 8 de julio, la Comisión de Licencias de la Federación Peruana de Fútbol comunicó a Deportivo Municipal que fue sancionada con la suspensión de su licencia por la infracción de no realizar el pago oportuno de sus obligaciones laborales. Así, pues, previo al encuentro ante Carlos A. Mannucci, el cual terminó siendo suspendido por el ente rector, existía mucho suspenso, puesto que la ‘Franja’ corría el riesgo de registrar su segundo walkover, lo que llevaría a su descenso de manera automática a la Segunda División. Pero, para fortuna del conjunto de Villa El Salvador, la FPF publicó un nuevo comunicado, en el que confirma que dejó sin efecto la decisión de la CL-FPF. No obstante, tal parece que esta noticia no fue del agrado del cuadro trujillano, que emitió un oficio en el que reclama los puntos del duelo ante los ediles.

“Hacemos de conocimiento público que tras la suspensión de licencia al Club Centro Deportivo Municipal que dejó sin efecto la programación de nuestro encuentro correspondiente a la fecha 3 del Torneo Clausura, el día lunes 10 de julio de 2023 hemos solicitado a la Liga de Fútbol Profesional, que en cumpliento del Art. 106.1 literal c) del Reglamento de Licencias vigente, se nos declares ganadores del compromiso”, se lee en el inicio del comunicado del conjunto ‘Carlista’.

Ante ello, en base a lo mencionado en el oficio, Carlos A. Mannucci solicitó: “Es precio que la Liga 1 Betsson proceda a otorgarnos los 3 puntos en la tabla de posiciones, lo que debió realizarse de manera automática tal como lo señala el Reglamento de Licencias”.

El comunicado de Carlos A. Mannucci. (Foto: Prensa Carlos A. Mannucci)

Cabe resaltar que luego de luego del comunicado emitido por el Tribunal de Licencias de la FPF, Deportivo Municipal ya trabaja en su próximo encuentro ante Melgar, el cual se disputará el lunes 17 de julio desde las 3:00 de la tarde (hora peruana), en el Estadio Iván Elías Moreno de Villa El Salvador.

¿Cómo va Carlos A. Mannucci en la Liga 1?

A la espera de la respuesta de la organización de la Liga 1 Betsson por el duelo suspendido ante Deportivo Municipal, Carlos A. Mannucci no tuvo el inicio deseado en el Torneo Clausura 2023: cayó 1-0 ante Deportivo Garcilaso. Pese a ello, logró reponerse y consiguió una victoria ante Atlético Grau, por la fecha 2.

De este modo, el conjunto ‘Carlista’ se ubica en la octava posición de la tabla acumulada, con 30 unidades. En la próxima jornada, el equipo de Mario Viera visitará a Sporting Cristal, en el duelo que se llevará a cabo el sábado 15 de julio en el Estadio Alberto Gallardo, a partir de las 3:15 p.m.





