Carlos Lobatón: "Mi hermano me dijo que me salió un gol como los que le hago en el play"

Tantas veces Carlos Lobatón. Cien para ser exactos, con el de este domingo ante Sport Rosario, el capitán de Sporting Cristal llegó al centenar de goles con el equipo de sus amores y lo celebró con la esperanza de tener un año fantástico.

Sobre la 'pepa' que cerró la goleada sobre Sport Rosario, 'Loba' contó que habló con su hermano y él le dijo que "le salió un gol como los que le hago en Play Station".

El capitán cervecero ahora espera que los resultados los sigan acompañando para que el hincha esté contento. "Deben alentarnos contra Alianza Lima, dejaremos todo", agregó.

Otro de los que terminó saltando en un pie luego de la goleada, fue Jorge Cazulo, quien regresó a la mitad de la cancha y señaló que tiene mucho por dar, y sobre todo correr, en esa posición.

"Esperamos que este sea el inicio de un buen año. Hoy jugué en la posición que más me gusta jugar, me siento bien físicamente, siento que puedo correr mucho y eso es algo que me deja tranquilo", dijo el 'Piqui'.