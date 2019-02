Carlos A. Mannucci solicita postergar partido ante UTC, tras quedar varado por huaico

El desborde de un huaico le jugó una mala pasada al equipo de Carlos A. Mannucci , mientras se trasladaba en bus de Trujillo a Cajamarca para disputar el choque ante UTC, por la segunda fecha de la Liga 1. Por ese motivo, la escuadra de ‘Pepe’ Soto se quedó varada en plena carretera y, consecuentemente, retrasó su llegada a la ciudad.

Ojo a un detalle. Carlos A. Mannucci debió llegar a Cajamarca a las 7 p.m. del jueves, para que sus jugadores se instalen en el hotel y concentren correctamente, pensando en el choque ante UTC.

Sin embargo, el equipo ‘Carlista’ pisó suelo cajamarquino a las 6:00 a.m. del viernes. En ese marco, los directivos de Carlos A. Mannucci le pidieron a la Federación Peruana de Fútbol la postergación del partido ante UTC.

El plantel de Carlos A. Mannucci quedó varado debido a un huaico

“Esto es un motivo de fuerza mayor. Los jugadores no han descansado bien. No podemos jugar en estas condiciones, porque es muy fácil que el otro equipo saque ventaja. La FPF se comprometió a darnos una respuesta, pero no tenemos nada hasta el momento. Igual, el equipo se ha mentalizado en estar presente en el campo”, afirmó un directivo de Carlos A. Mannucci.

Según la programación de la Liga 1, Carlos A. Mannucci choca contra UTC este viernes a las 3:30 p.m.

