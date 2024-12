Una novela que parece no acabar. Si bien la Liga 1 Te Apuesto 2024 ya culminó, aún hay un tema pendiente por resolver en torno a las licencias y las posibles deudas de los clubes. Y es que Carlos A. Mannucci -que descendió a Segunda División- presentó una denuncia señalando que tanto UTC como Sport Boys habrían incumplido con las normativas financieras, por lo que los trujillanos esperan que estos clubes sean sancionados y así mantenerse en la máxima categoría del fútbol peruano; sin embargo, por el momento no hay respuesta y desde el cuadro ‘carlista’ indicaron que irán al TAS.

“Estamos muy sorprendidos con la demora de la resolución de nuestros reclamos. Ha pasado casi un mes desde que realizamos las denuncias. Hasta la fecha no nos han dado respuesta alguna... Sabemos que la Comisión de Licencias se ha reunido en varias oportunidades y no han resuelto nada. Si no conseguimos una respuesta, vamos a tener que acudir al TAS para buscar justicia”, dijo Henry Paredes, abogado de Carlos A Mannucci en conversación con GOLPERU.

Además, agregó que: “el sistema de licencias en el Perú no ha funcionado. Al no resolver los casos en el país, se ha tenido que acudir a instancias internacionales. Una justicia tardía no es justicia. De que credibilidad o integridad se puede hablar si a algunos clubes se les mide distinto a otros. A pesar de que les ponemos sobre la mesa las infracciones, deciden taparse los ojos”.

“Siempre hemos recibido el pago oportuno por los derechos de televisión de parte del Consorcio. Es injusto que, habiendo cumplido con nuestras obligaciones, otros clubes no lo hayan hecho... Hemos podido determinar que en el fútbol peruano se manejan muchos intereses. Nos apena bastante. Este tipo de situaciones dañan el prestigio y le restan credibilidad al campeonato”, indicó.

La respuesta de UTC ante denuncia de Mannucci

El presidente del UTC de Cajamarca, Osías Ramírez, respondió con firmeza, destacando el compromiso de su club por actuar en línea con el reglamento de la FPF y asegurando que no existen deudas exigibles que pongan en riesgo la participación del equipo en la próxima temporada.

“Como presidente de UTC y director de la Federación Peruana de Fútbol (FPF). Apreciamos la atención e interés de todos los clubes en asegurar la transparencia y la correcta aplicación de las normativas establecidas. Sin embargo, desde UTC queremos enfatizar que siempre hemos trabajado de acuerdo con las reglas de la FPF y la Gerencia de Licencias, cumpliendo con los procedimientos establecidos y trabajando en la regularización de los compromisos financieros que, en la medida de lo posible, se han gestionado responsablemente”, declaró en Palco Vip.

Ramírez continuó explicando que la gestión de UTC ha sido rigurosa y en constante coordinación con la Gerencia de Licencias de la FPF. En cuanto a la denuncia de Mannucci, afirmó: “En cuanto a las denuncias, UTC ha venido trabajando de forma coordinada con la Gerencia de Licencias, presentando documentación que respalda los pagos y acuerdos realizados. Reconocemos la importancia de la competencia justa y limpia, y estamos comprometidos con la transparencia en cada etapa de la gestión”.

Además de su rol en UTC, Ramírez es también director de la FPF. A propósito de ese detalle, aseguró que la Gerencia de Licencias actuó sin favoritismos y con un criterio imparcial en cada caso: “Como director de la FPF, quiero asegurar a todos los clubes, incluyendo a Mannucci, que la Gerencia de Licencias trabaja con rigurosidad para aplicar las normativas de manera uniforme y justa, sin distinciones. Cualquier caso presentado será revisado exhaustivamente en función del reglamento. La Gerencia de Licencias tiene el deber de actuar dentro de los parámetros legales y en beneficio de la integridad deportiva”.





