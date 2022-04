Carlos Stein vs. UTC juegan este domingo EN VIVO y EN DIRECTO por la undécima jornada del Torneo Apertura en un encuentro de pronóstico reservado que se desarrollará en el norte del país, localidad en la que ambos elencos poseen al grueso de sus hinchadas.

Los locales quieren alejarse de los últimos lugares de la tabla de posiciones, por lo que mandarán a sus mejores elementos al gramado de juego. Sin embargo, el ‘Gavilán del Norte’ tampoco la pasa bien en el año, por lo que irán a dar el golpe en calidad de visitante.

Carlos Stein vs. UTC está programado para este domingo a las 11 de la mañana (hora peruana). Al no contar con derechos de TV vendidos, el encuentro no será televisado en GOLPERU, Movistar Play o Willax TV. Sin embargo, este podrá seguirse por Facebook Live.

Además de ello, Depor.com te brinda una amplia cobertura del encuentro, como ya es costumbre, en la que pondrá a tu disposición todos los detalles de la previa, el minuto a minuto y el post partido, con las declaraciones de las protagonistas del choque.

Cabe destacar que la última ocasión en la que Carlos Stein vs. UTC se vieron las caras, el partido brindó muchas emociones, dejando un empate 1-1 entre ambas escuadras, resultado que ninguno buscará repetir en el estadio Víctor Montoya Segura.

Los carlistas llegan a este compromiso con cinco puntos en la tabla de posiciones, producto de una victoria, dos empates y seis derrotas en las primeras jornadas del Torneo Apertura. Los cajamarquinos, por su parte, suman ocho unidades, producto de dos triunfos, dos empates y cinco partidos perdidos en la presente temporada.

