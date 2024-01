Culminada la temporada 2023, Alianza Lima empezó a planificar el 2024 y lo hizo bajo la dirección de Alejandro Restrepo, quien llegó a cubrir el puesto que dejó Mauricio Larriera. Si bien uno de los objetivos de la escuadra blanquiazul era reforzar el plantel, también empezaron a evaluar a distintos jugadores, con el objetivo de determinar qué elementos utilizará el DT colombiano en el presente curso. Así pues, se determinó una lista, en la cual no se encontraba Carlos Zambrano. Como era de esperarse, luego de la ‘Noche Blanquiazul’, evento en el que no fue presentado, el ‘Kaiser’ salió al frente para referirse a su situación y dio detalles de su futuro.

Este último lunes, el elenco íntimo presentó ante sus miles de hinchas al plantel que defenderá sus colores en esta campaña. No obstante, aunque el zaguero central tiene contrato con la escuadra victoriana hasta diciembre de 2024, este no fue presentado, confirmando que el estratega colombiano no lo tiene entre sus planes. Ante ello, el exBoca Juniors aprovechó y mandó un fuerte mensaje a la directiva blanquiazul, confirmando que nunca se le informó que no contaban con él.

“Siempre he estado en la selección, lo tengo claro. En cualquier momento decidiré el futuro. Aún tengo contrato con Alianza Lima y debo resolver temas en casa. Alianza tomó la decisión de bajarme el dedo sin ninguna excusa y no me comentó nada”, mencionó en el programa FUTMAX League de Liga 1 Max.

Es necesario mencionar que Carlos Zambrano está enfocado en su torneo de fútbol 7, el cual tiene como nombre ‘Futmax League’. Este certamen tendrá un estilo similar al de la ‘Kings League’, donde su organizador es el popular streamer, Ibai Llanos.

Los números de Carlos Zambrano con Alianza Lima en 2023

Carlos Zambrano tuvo cierta irregularidad en la última campaña. El ‘León’ disputó un total de 20 encuentros, acumulando 1456 minutos en el terreno de juego. Cabe precisar que el defensor nacional también aportó con dos goles en la campaña.

Las movidas de Alianza Lima y su agenda de enero

Con el fichaje de Sebastián Rodríguez, las contrataciones anunciadas por Alianza Lima han sido las de Renzo Garcés, Kevin Serna, Catriel Cabellos, Adrián Arregui, Juan Pablo Freytes, Jhamir D’Arrigo, Jiovany Ramos, Cecilio Waterman, Marco Huamán y Sebastián Rodríguez. Por otro lado, Axel Moyano, Fabio Rojas, Piero Vivanco y Aldair Fuentes regresaron de sus respectivos préstamos y trabajan con el resto del plantel esperando convencer al comando técnico de que pueden sumar para el curso que se avecina.

En cuanto a su pretemporada, los victorianos ya tienen dos encuentros amistosos programados para este mes a pocos días para que inicie la Liga 1 –debutan el domingo 26 a las 8:00 p.m. ante César Vallejo–. El primero de ellos será el lunes 15 en el Estadio Nacional, cuando reciban a Once Caldas por la ‘Noche Blanquiazul 2024′ desde las 9:00 p.m. Del mismo modo, Depor pudo conocer que habrá una segunda ‘Noche Blanquiazul’, pero esta vez en el Mansiche de Trujillo durante el fin de semana del 20 de enero. Para este evento tendrán a la Universidad Católica de Chile como rival internacional.





