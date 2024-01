El último fin de semana, Universitario de Deportes dejó buenas impresiones, tras su amistoso ante Atlético Nacional, así como Sporting Cristal, que goleó a Universidad Católica de Chile por 4-0. Por su parte, César Vallejo arrancó la temporada de amistosos con un empate sin goles ante la ‘U’, mientras que el último lunes Alianza Lima se lució frente a Once Caldas, tras el doblete de Hernán Barcos. Sin duda, resultados que dejan más que satisfecho al técnico de la Selección Peruana, quien tiene claro que la Liga 1 es y seguirá siendo la cantera del combinado nacional.

Así lo dio a conocer Jorge Fossati en su última entrevista con RPP, al ser consultado cómo vio los partidos de los equipos peruanos. “Puedo decir que vimos a Universitario dos veces, vi a Vallejo, vi a Alianza y a Cristal. Me gustó el accionar de los cuatro equipos”, sostuvo el estratega uruguayo, sin dejar de lado a los futbolistas nacionales que también buscan destacar en las ligas extranjeras: “Hemos visto a jugadores peruanos por todas partes del mundo, nos alegra que jueguen, cuando lo hacen bien”.

Precisamente, respecto al torneo local y la posibilidad de que haya jugadores que opten por migrar, señaló que “cuando era DT de Universitario dije que la liga peruana era exigente, no porque haya cambiado de Campomar a La Videna voy a cambiar de discurso. Uno le desea lo mejor al futbolista. Me preguntaron por Alex Valera, si me gustaba que no se fuera a Japón, a mí no me cambia nada. A mí lo que me interesa es que estén en actividad y estén fuertes”.

Asimismo, agregó que “la idea es que juegue bien, que se encuentre bien y se encuentre fuerte. No le puedo decir a un futbolista, mucho menos cuando es joven, que es lo que yo quiero que haga, hay que pensar en el futbolista que tiene una carrera que no es muy larga y tiene que pensar en el futuro de su familia”. Cabe señalar que uno de los jugadores que llegó a salir hacia el fútbol mexicano fue Piero Quispe, quien ahora milita en Pumas UNAM.

De vuelta a temas de la ‘bicolor’, Fossati señaló que está buscando empaparse de todo lo referido con la selección, lo que podría implicar -tal vez- una charla con los antiguos técnicos. “No es que tenga planificado, pero no descarto conversar con Reynoso y Gareca, especialmente con Juan que estuvo el último año y medio, quien es el que más actualizado puede estar, pero si se da el tomarnos un café con Ricardo, encantadísimo de la vida. No tengo amistad con ninguno de los dos”, apuntó.

Otro de los temas que no pudo dejar de lado es la falta de continuidad de algunos elementos importantes en la Selección Peruana, como el caso de Paolo Guerrero, quien estuvo presente en las jornadas de las Eliminatorias 26, pero que ahora se encuentra sin equipo. “Por ahora lo que me he dedicado a conversar es con aquellos como en el caso de Guerrero que no tiene club, lo mismo de Zambrano, el caso de Cueva porque está lesionado, también con Lapadula por su lesión de hace 15 días atrás”, comentó.

“Llamé a otros jugadores porque no tenía el informe como Callens, que salió el otro día. Son futbolistas que han integrado la selección. Me preocupan los que están pasando por una situación especial, que no están trabajando normalmente a ver si podemos ayudarlos en algo. Lo haría con cualquiera más allá del nombre propio”, acotó el entrenador del combinado nacional.

El calendario de Jorge Fossati con Perú

Luego de ser presentado en sociedad como nuevo entrenador de la Selección Peruana, a Jorge Fossati le tocará revisar el calendario que tiene por delante para comenzar a trabajar en sus próximas convocatorias. Si tomamos en cuenta las fechas FIFA, sus primeros partidos serán en marzo –en total serán cuatro encuentros, puesto que también se jugarán dos duelos más en junio–, frente a rivales aún por confirmar –Italia y Guatemala están en carpeta, con la negociaciones por buen camino–.

En lo concerniente a su estreno oficial, este será en la Copa América 2024. La ‘Blanquirroja’ integra el Grupo A junto a Argentina, Chile y Concacaf 5 (Canadá o Trinidad y Tobago), por lo que el primer partido en esta serie será frente a la ‘Roja’ el 21 de junio en el AT&T Stadium. Posteriormente chocaremos con el representante norteamericano, el 25 de junio en el Children’s Mercy Park, para cerrar ante la vigente campeona del mundo en el Hard Rock Stadium, el 29 de junio.





Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

SOBRE EL AUTOR Redacción Depor La notas firmadas como ‘Redacción Depor’ son notas producidas por miembros de nuestra redacción, bajo la supervisión del editor de las secciones de la marca.