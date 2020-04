No hay excusas cuando se trata de ayudar y qué mejor que usando los retos que están de moda en las redes sociales. Carlos Zambrano aprovechó su cuenta de Instagram para invitar a varios compañeros a realizar donaciones de alimentos a los más necesitados.

“Estamos jugando un Partido muy IMPORTANTE contra un RIVAL INVISIBLE. Mientras tanto miles de FAMILIAS en nuestro PAÍS necesitan una mano, acá no hay diferencias sociales, colores, ni mucho menos RAZA que nos diferencien, todos tenemos que tener la misma camiseta puesta”, dice el mensaje de Carlos Zambrano.

“Con una pequeña donación, podemos AYUDAR a llevar ALIMENTOS o productos de limpieza a quienes más lo necesiten, puedes también DONAR sangre en los centros AUTORIZADOS por el Ministerio de Salud del Perú o de lo contrario QUEDÁNDOTE EN CASA ayudas mucho a tu País. Sea en Perú, Argentina o en todo el mundo, siempre existe una manera de ¡AYUDAR!”, añadió el defensa.

Uno de los primeros en responder al reto fue Aldo Corzo. El jugador de Universitario de Deportes de inmediato compartió la publicación de Carlos Zambrano y seguramente en unos días lo veremos colaborando con los que más lo necesitan.

Aldo Corzo respondiendo al reto de Carlos Zambrano. (Instagram)

