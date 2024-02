Es un hecho, Paolo Guerrero jugará en la Universidad César Vallejo (UCV) y debutará en la Liga 1 Te Apuesto. Luego de idas y venidas, finalmente se pudo conocer que el delantero se pondrá la camiseta ‘poeta’ para esta temporada. Este miércoles hubo una última reunión la cual definió la situación. Con respecto a ello, César Acuña (actual gobernador de La Libertad) se pronunció sobre lo conversado y manifestó que el ‘Depredador’ tiene ganas de jugar y lo hará lo más pronto posible.

“Hay acuerdo entre Paolo y César Vallejo. Mañana viaja a primera hora y se entrena por la tarde. Se va a mantener el contrato, todo el 2024 y si renueva otro año mas. Vamos a darle toda la seguridad posible. Él tiene ganas de jugar ya mismo”, contó en declaraciones con RPP, confirmando que ya hay acuerdo entre ambas partes.

Respecto a las amenazas que recibió la mamá del delantero (motivo por el cual no quería jugar en club), Acuña aclaró que no son directamente de Trujillo y también han tenido la oportunidad de apaciguar la situación: “La clave ha sido hacerle entender que nosotros como club vamos a darle toda la seguridad necesaria. Los mensajes a la mamá de Paolo guerrero no fueron de Trujillo, son de Lima”.

Paolo Guerrero llegó el pasado martes al mediodía a Lima con la finalidad de reunirse con Richard Acuña, gerente deportivo de la UCV. Fueron tres reuniones las que sostuvieron. La tercera se realizó esta tarde en la casa del dirigente y hasta allí acudieron el futbolista, su abogado Julio García, Doña Peta (madre del futbolista), su hermano Julio Rivera y la pareja del jugador, Ana Paula Consorte. Una vez concluida la cumbre, el delantero peruano salió del lugar sin dar declaraciones a la prensa y abordó su auto junto a sus familiares.

¿Cuál será el itinerario de Paolo Guerrero?

El delantero viajará en la mañana hacia Trujillo para poder incorporarse a los entrenamientos del equipo. Se estima que viajará lo más temprano posible para llegar y ubicarse en la ciudad. En horas de la tarde, se pondrá a las órdenes de Roberto Mosquera, junto a sus compañeros. El estratega había hecho mención de la necesidad de tener un ‘9′.

Con el afán de ponerse en óptimas condiciones para su debut en la Liga 1 Te Apuesto, Paolo Guerrero no viajará hacia Cusco para el próximo partido de César Vallejo. El equipo se irá el sábado hacia la ciudad imperial y descansará para el duelo del domingo 25 de febrero ante Deportivo Garcilaso. Su presentación oficial, ante los medios de comunicación e hinchas, sería la próxima semana.

¿Qué se viene para César Vallejo?

Actualmente, César Vallejo está ubicado en el puesto 13 de la tabla de posiciones con cuatro puntos de 12 posibles. Los ‘poetas’ no han arrancado de la mejor manera e, incluso, fueron goleados por UTC en condición de visita. Sin embargo, la llegada de Guerrero será un plus a nivel ofensivo. El próximo partido será el domingo 25 de agosto ante Deportivo Garcilaso, como visitantes.

En la fecha 6, recibirán a Cusco FC, en lo que podría ser el debut del delantero. Este choque se realizará el día sábado 2 de marzo. Otro panorama posible para su primera vez sería el día 7 de marzo ante Sport Huancayo, por la Copa Sudamericana. Este duelo será de partido único y, por sorteo, se jugará en el Estadio Mansiche de la ciudad de Trujillo.





