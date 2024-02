Luego del enfrentamiento violento entre barristas de Universitario de Deportes y Alianza Lima que se registró el último fin de semana, donde cuatro personas resultaron heridas, según informó el Ministerio de Salud (Minsa), el Ejecutivo evalúa la posibilidad de que los partidos de la Liga 1 Te Apuesto se jueguen sin público. Para ello, convocó a reunión este martes con la participación de distintas autoridades del deporte, a fin de tomar acciones respecto a dicha problemática. Y previo a la cita, Jean Ferrari, administrador del cuadro crema, expresó su posición al respecto. “La solución no es cerrar los estadios ni tribunas”, afirmó.

“Tenemos que hacer un planteamiento hoy que vaya acorde con el momento. Al término de la reunión saldremos y expondremos nuestros argumentos”, sostuvo Jean Ferrari, quien asegura que la reunión con el Ejecutivo debe servir para marcar un antes y un después respecto a la violencia en el fútbol peruano. “Una cosa genera la otra. El apasionamiento genera actuar de manera violenta. Entonces, hay que tratar de culturizar al peruano”, agregó el directivo.

Asimismo, el administrador de Universitario considera que tomar acciones para erradicar la violencia en el fútbol no solo le compete a los clubes profesionales, sino también es necesario sumar a las autoridades para hacer una sola fuerza y trabajar en conjunto. “La problemática que hay fuera de los estadios es responsabilidad de todos, no solo de los equipos de fútbol, hay que también involucrar a las autoridades para encarar y tratar de cortar esto de raíz. No solamente que quede en un simple comunicado o una hoja”, manifestó.

De igual manera, lamentó el enfrentamiento ocurrido entre barristas de Universitario y Alianza Lima el sábado pasado, donde hubo cuatro heridos (dos adultos y dos menores de edad). “Esto no es de hoy, esto viene de hace muchísimos años atrás. Es lamentable verlo cuando se pelean por unas banderas, por unos instrumentos musicales o se matan por simplemente apoderarse de un sector de una zona. Esto no es una guerra”, enfatizó.

¿Quiénes participan en la reunión?

Depor pudo conocer que en la reunión participan autoridades del Ejecutivo y del fútbol peruano. Entre los presentes están Alberto Otárola, Presidente del Consejo de Ministros; Jean Ferrari, administrador de la ‘U’; Diego Guerrero, gerente legal de Alianza Lima; Sabrina Martin, secretaria general de la FPF; Guillermo Villanueva, jefe de operaciones de la Liga 1 Te Apuesto; Guido Flores, presidente del IPD; además del Ministerio del Interior y Jefe de la Región Policial Lima.

A raíz de la batalla campal protagonizada por los barristas de Universitario y Alianza Lima, el Ejecutivo tomó como medida evaluar la posibilidad de que los próximos compromisos del campeonato peruano se disputen sin público y se realicen con los estadios a puertas cerradas.

Mediante una conferencia de prensa, Dina Boluarte, presidenta de la República, confirmó que junto al Ministerio del Interior están analizando el panorama tras los ocurrido y buscarán actuar rápidamente para que esto no vuelva a repetirse. “Lamento mucho la situación de esta agresión, a estos dos niños por parte de estos barristas. El deporte nos debe unir, nos debe llamar a una reflexión de cultura, de cuidar la vida y saber respetar cuando se pierde”, sostuvo la mandataria.

En dicho diálogo con los medios de comunicación, la gobernante confirmó que este martes 20 de febrero se reunirán con las autoridades vinculadas al deporte para ver qué medidas tomarán a partir de ahora. Asimismo, hizo un llamado a los barristas para que dejen de normalizar estos actos de violencias que desde hace varios años vienen manchando el fútbol de sangre.





Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO