El nombre de César Inga tomó mayor relevancia en este 2025, tras su llegada a Universitario de Deportes (procedente de ADT de Tarma). Bastaron pocas oportunidades para que el futbolista de 22 años se quede con el puesto de titular. Sus buenas actuaciones lo llevaron también a ser convocado en la Selección Peruana. Producto de todo ello, despertó interés en el exterior porque hay un equipo de la MLS que lo sigue de cerca y vendría al país para ver si cuenta con minutos en la bicolor.

Narciso Algamis, representante de César Inga, conversó con L1 MAX y reveló algunos detalles de la situación actual del defensa: “Hay algunas cosas, está todo muy nuevo y reciente. Uno nunca lo que se puede dar o no. El fútbol es muy dinámico, pero hay cosas que no se pueden confirmar porque no están firmes”.

A su vez, agregó: “Está todo muy verde, él tiene que estar tranquilo, jugar y hacer todo lo que mejor pueda. Tiene que ser un profesional y nada más. Las cosas se van dando. No es fácil sacar chicos del Perú hacia el extranjero. A nivel Selección no estamos bien. A nivel clubes estamos mejor”.

En ese sentido, Algamis habló sobre cuál es la visión del exterior con respecto al mercado de fichaje peruano o el atractivo por los futbolistas de la Liga 1, teniendo en cuenta que también es representante de Kevin Serna, ex jugador de Alianza, que fue una de las ventas más productivas del cuadro blanquiazul.

“El paso a Universitario o a un equipo grande es fundamental para poder sacar a algún jugador a un lado. De los equipos chicos es difícil que salgan. No es por desmerecer, solo que no se les ve internacionalmente, por más que en el Perú la rompan. Hacia los ojos de la gente es diferente”, apuntó.

Sin dudas, el presente de Inga lo convierte en una pieza inamovible en Universitario de Deportes y en el esquema de Jorge Fossati; sin embargo, la posibilidad de jugar en el exterior podría también darle algunos beneficios económicos a la institución por la compra del pase del jugador, teniendo en cuenta su contrato hasta el año 2027.

César Inga realizó su primer entrenamiento en la Selección Peruana. (Foto: La Bicolor)

Antonio García Pye, gerente deportivo del club, también habló sobre esta posibilidad. “Bueno, detalle económico de su contrato no te puedo dar porque son privados, pero es un tema dinámico. El tema transferencias, sobre todo ahora, los contratos de alguna manera son referenciales... porque ahora puedo decir: este jugador es inamovible, pero me ofrecen 100,000 millones de dólares y deja de serlo”, mencionó en entrevista con el programa DyT.

En lo que respecta a números en la temporada, César Inga jugó 14 partidos con los cremas y estuvo presente en los seis de la fase de grupos de la Copa Libertadores. Su ingresó a la oncena titular se dio por la lesión de Matías di Benedetto, pero sus buenas actuaciones lo dejaron en el puesto con la llegada de Jorge Fossati.

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Luego de su último empate por 1-1 con River Plate por la Copa Libertadores, Universitario tendrá un descanso por el parón de la fecha FIFA y volverá a tener actividad dentro de dos semanas, cuando visite a Ayacucho FC por la fecha 15 del Torneo Apertura de la Liga 1 Te Apuesto. Dicho duelo está programado para el domingo 15 de junio desde las 3:00 p.m. y se disputará en el Estadio Municipal de Huanta.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), canal disponible en la parrilla de teleoperadoras como DIRECTV, Claro TV y WIN TV, además de su versión de streaming en las plataformas de L1 Play, DGO, Zapping y Fanatiz. Ojo, si no cuentas con ninguna de estas alternativas para disfrutar del partido, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto a través de la web de Depor.

