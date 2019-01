La razón por la que Víctor Cedrón fichó por Unión Comercio y le dijo “no” a César Vallejo 

Cuando rescindió contrato con Figueirense, más de un hincha de César Vallejo se ilusionó con la posible llegada de Víctor Cedrón. Y es que se trata de un trujillano de nacimiento, que conoce muy bien a la institución ‘poeta’, que logró el ascenso de la mano de ‘Chemo’ del Solar. Entonces, ¿por qué ‘Vícan’ de inclinó por Unión Comercio?

“Desde que estaba en Brasil, Unión Comercio ya venía hablando conmigo, el presidente se portó de la mejor manera y cumplí mi palabra. Vallejo es mi casa y he podido ir ahí por un tema de comodidad, pero no se trata solo de eso. El presidente de Comercio me está valorando como quiero y uno tiene palabra”, confesó Víctor Cedrón a GolPerú.

Es preciso señalar que Víctor Cedrón, que fue campeón del Torneo del Inca con César Vallejo, rescindió contrato con el Figueirense, luego de que el club brasileño no le pagara su sueldo durante seis meses. Inclusive, el peruano acudió a la justicia brasileña, para hacer valer sus derechos como trabajador.

“Voy a tomar mi paso por Brasil como una buena experiencia, aunque futbolística y económicamente no me fue de lo mejor. Justo pasó un año donde hubo crisis y se debía mucho dinero, cosa que causó que Figueirense no esté bien”, agregó Víctor Cedrón.

A pesar de no ser considerado titular indiscutible en Figueirense, Víctor Cedrón confía en que llegará en óptimas condiciones para destacar, con Unión Comercio, en el campeonato peruano.