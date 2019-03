César Vallejo vs. Sport Boys EN VIVO por la Liga 1 desde el estadio Mansiche por Gol Perú

César Vallejo vs. Sport Boys juegan EN VIVO este viernes, desde las 8:00 pm., por la fecha 4 de la Liga 1 en el estadio Mansiche de Trujillo en un choque que será transmitido por Gol Perú. Trujillanos y chalacos van en busca de su primer triunfo en el año.

La temporada no ha empezado bien para César Vallejo y mucho menos para Sport Boys, clubes que hasta ahora no saben lo que es ganar en la Liga 1, pero a diferencia de los rosados, el equipo de Chemo del Solar tiene un punto en la tabla de posiciones, algo que los de Jesús Álvarez aún no saben.

El cuadro más popular del Callao ha sumado tres derrotas consecutivas que tiene al entrenador en la cuerda floja que hasta ahora no le toma el pulso al equipo. Es cierto, ha mostrado cosas interesantes, pero no termina de cuajar la idea. menos después de los cambios de sistema que practicó en los últimos dos partidos.

Para este partido, Sport Boys volverá a sentir la ausencia de Andy Reátegui, expulsado ante Sporting Cristal (segunda tarjeta roja de la temporada) y el entrenador tendrá que reacomodar la defensa. Tarea complicada con el equipo corto que tienen los porteños.

En tanto que César Vallejo está ante la gran oportunidad de sumar sus primeros tres puntos de la temporada: con un equipo maduro y ante el colero de la Liga 1. Los 'poetas' son claros favoritos pero deben mejorar la puntería.

La duda en el elenco trujillano pasa por quién patearía un penal en caso se los cobren. En tres fechas han desperdiciado tres remates desde los doce pasos con tres ejecutores distintos y la confianza en el plantel es poca porque han desperdiciado las chances más grandes de ganar en fechas pasadas.

César Vallejo vs. Sport Boys: posibles alineaciones



César Vallejo: Raúl Fernández; Pedro Requena, Renzo Garcés, Édgar Villamarín, Elsar Rodas; Frank Ysique, Ronald Quinteros, Alexis Rojas; Germán Pacheco, Santiago Silva.



Sport Boys: Jonathan Medina; Manuel Tejada, Jhon Mondragón, Boris Alzamora, Martin Chang, Pedro García; John Vega, Carlos Urquiaga, Jesús Chávez, Matias Sproat; Luis Peralta.

