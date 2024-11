Sport Boys no cumplió con las expectativas y terminó peleando por salvar el descenso en la temporada 2024. Afortunadamente, la ‘Misilera’ logró salvar la categoría y ahora el técnico Cristian Paulucci está planificando la plantilla que tendrá la siguiente campaña. La primera medida de la dirigencia ‘rosada’ fue terminar el contrato de cinco jugadores. Ellos son Christian Ramos, Facundo Mansilla, Francisco Grahl, Franco John y Renzo Zubiate. Todo indica que en las próximas semanas continuarán las salidas en el Callao.

La institución ‘chalaca’ realizó una publicación donde anunció la salida de cinco futbolistas. “Gracias. Los siguientes jugadores no continuarán con nosotros en la próxima temporada. Suerte en sus próximos retos”, señaló. Ramos volvió a salir de Sport Boys al igual que el año pasado. Recordemos que en el inicio de esta temporada jugó en Deportivo Garcilaso, pero a mitad de año reforzó a la ‘Misilera’ en el Clausura.

Eso sí, a diferencia del año pasado, esta vez su salida no fue tan abrupta, pues fue avisado por la dirigencia de que no iba a seguir como jugador ‘rosado’. En 2023, la ‘Sombra’ recién se enteró que no continuaba en Sport Boys al ver el post del club en su cuenta oficial de Instagram. “Gracias por avisarme que no voy a seguir”, escribió aquella vez en la publicación. Ese mensaje se volvió viral en las redes sociales.

Christian jugó 12 partidos con Sport Boys en 2024, pero no pudo trascender en el juego y tampoco ayudar mucho al equipo a conseguir sus objetivos. No se sabe cuál será su próximo destino. Respecto a los otros jugadores, Facundo Mansilla disputó 24 duelos en el año; Francisco Grahl jugó 16 encuentros en la campaña; mientras que Franco Jhon y Renzo Zubiate no tuvieron minutos.

Sport Boys terminó en el puesto 13 en la tabla acumulada, con 35 puntos, y se salvó del descenso solo por pocas unidades. Los clubes que el próximo año jugarán en Segunda División son Unión Comercio (17 puntos), Universidad César Vallejo (30 puntos) y Carlos A. Mannucci (31 puntos). La ‘Misilera’ busca un mejor plantel para luchar por un cupo a un torneo internacional y ya no por salvar la categoría.

Sport Boys anunció la salida de 5 jugadores. (Foto: Sport Boys)

Habrá más bajas en Sport Boys

Cristian Paulucci, quien asumió como director técnico de Sport Boys en octubre de 2024, evaluó al plantel y decidió hacer una reconstrucción total. Se espera que en las próximas semanas continúen saliendo más futbolistas de la plantilla. El motivo es que el comando técnico siente que no tiene jugadores con buen rendimiento físico y que no supieron lidiar con la presión de la hinchada.

Cabe recordar que la primera experiencia de Paulucci como entrenador de un equipo profesional fue cuando asumió como interino de la Universidad Católica en el año 2021. En esa temporada, el DT logró consagrarse como campeón nacional del fútbol chileno. Su siguiente experiencia fue en el Ciudad Real de España; después fue técnico del Celaya FC de la segunda división del fútbol mexicano; y ahora está en el Boys.

“Vamos a meterle mucho trabajo, sacrificio y ganas, mucha pasión, para sacar esto adelante y ser un equipo protagonista. Siempre tratamos de que el equipo juegue un buen fútbol, que presione alto y sea intenso. Vamos a buscar representar a la gente que tanto nos sigue”, señaló en su primera conferencia como entrenador de la ‘Misilera’.





