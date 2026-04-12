vs. juegan EN VIVO | EN DIRECTO por la fecha 32 de la . Este duelo está pactado para el domingo 12 de abril desde las 10:30 a.m. (horario en Perú). Para seguir la transmisión de este partido, los fanáticos del fútbol inglés se deben conectar a la señal de ESPN, disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV y WIN TV, además de su versión de streaming en las plataformas de Disney Plus y DGO. No recomendamos buscarlo por la señal pirata de Fútbol Libre TV. Sigue todos los detalles en la web de Depor.

Previa Chelsea vs. Manchester City (Video: ESPN)
Previa Chelsea vs. Manchester City (Video: ESPN)

SOBRE EL AUTOR

Periodista deportivo formado en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Comenzó su carrera en 2007, en Radio Ovación. Luego fue narrador en Panamericana Televisión y en 2011 llegó a Depor, donde se desempeña como Editor de Fútbol Internacional y Polideportivo.

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