Diego Melián le atajó penal a Alex Valera en el Universitario vs. Sport Boys. (Video: L1 MAX)
Diego Melián le atajó penal a Alex Valera en el Universitario vs. Sport Boys. (Video: L1 MAX)

El encuentro tuvo una acción determinante al minuto 38, cuando encontró una oportunidad inmejorable para conseguir el empate. El árbitro Micke Palomino no dudó en señalar el punto de penal tras una falta de Riojas sobre Gianluca Lapadula, quien había conseguido ganarle la posición al defensor de Sport Boys dentro del área. Alex Valera tomó la responsabilidad desde los doce pasos y buscó colocar su remate cruzado; sin embargo, Diego Melián estuvo atento, adivinó la dirección del disparo y consiguió detener el balón. Segundos antes la cámara de L1Max mostró una charla entre y Melián, donde se entendería que el ex10 de la selección le dateo como patearía el penal. De esta manera, el arquero rosado evitó la igualdad de los cremas y permitió que Sport Boys mantuviera su ventaja de 1-0 en el estadio Monumental.

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de ISIL. Especializado en deportes. Trabajé como Community Manager y redactor en Depor. También escribí en la versión impresa y web del Diario El Bocón, además de la web de Trome Deportes. Hoy escribo para el suplemento Deporte Total de El Comercio.

TAGS RELACIONADOS