El encuentro tuvo una acción determinante al minuto 38, cuando Universitario de Deportes encontró una oportunidad inmejorable para conseguir el empate. El árbitro Micke Palomino no dudó en señalar el punto de penal tras una falta de Riojas sobre Gianluca Lapadula, quien había conseguido ganarle la posición al defensor de Sport Boys dentro del área. Alex Valera tomó la responsabilidad desde los doce pasos y buscó colocar su remate cruzado; sin embargo, Diego Melián estuvo atento, adivinó la dirección del disparo y consiguió detener el balón. Segundos antes la cámara de L1Max mostró una charla entre Christian Cueva y Melián, donde se entendería que el ex10 de la selección le dateo como patearía el penal. De esta manera, el arquero rosado evitó la igualdad de los cremas y permitió que Sport Boys mantuviera su ventaja de 1-0 en el estadio Monumental.