La pausa en la Liga 1 Te Apuesto no ha sido suficiente para detener el protagonismo de Christian Cueva, uno de los nombres más sonados del fútbol peruano en los últimos años. En una reciente entrevista con Radio La Karibeña, el mediocampista habló con el corazón abierto sobre su relación con Ricardo Gareca, su anhelo de regresar a la Selección Peruana y su amor eterno por Alianza Lima. Entre emociones y confesiones, ‘Aladino’ dejó claro que su carrera aún tiene capítulos importantes por escribir, tanto a nivel de clubes como vistiendo la camiseta de la Blanquirroja.

Para Cueva, El ‘Tigre’ Gareca no es solo un exentrenador, sino una figura crucial en su desarrollo profesional y personal. Durante la entrevista, reveló que hace pocos días tuvo la oportunidad de conversar con el ‘Flaco’, ahora técnico de la Selección de Chile, y no ocultó su alegría por el éxito del estratega argentino.

“Ricardo Gareca es una persona muy importante en mi carrera. Hace poco conversé con él, estoy muy feliz que siga trabajando porque eso es lo que uno siempre quiere con las personas que quiere. Yo espero volverlo a ver. Es un gran entrenador y la verdad muy feliz por todo lo que está ganando en la vida. Por todos los momentos, dentro y fuera del campo”, expresó Cueva.

El deseo de regresar a la Selección Peruana

Lejos de esquivar el tema, Christian Cueva habló abiertamente sobre su ausencia en la Selección Peruana, un tema que ha generado opiniones divididas. Con seguridad, afirmó que está trabajando para volver a vestir la camiseta de la Bicolor y destacó la importancia de contar con todos los jugadores disponibles para los retos venideros.

“Ojalá vuelvan todos a la Selección Peruana, necesitamos de todos. Yo mismo me extraño, la verdad. Son momentos que disfruté y fui feliz, por eso espero, y estoy seguro que así será, que quiero defender a mi selección como siempre lo he hecho. Yo estoy preparándome, estoy tranquilo, independientemente de lo que se diga, que estoy cantando, disfrutando de algo que me apasiona, siempre estoy enfocado en lo mío”, dijo.

¿Un futuro en Alianza Lima?

El amor de Christian Cueva por Alianza Lima nunca ha sido un secreto. Consultado sobre un posible regreso al club de sus amores, el volante de 33 años no dudó en reafirmar su deseo de volver algún día a defender los colores blanquiazules. “Sí, claro, yo siempre pienso en regresar al equipo que soy hincha también”, respondió con convicción.

Sin embargo, su futuro inmediato para la temporada 2025 aún no está completamente definido. Todo apunta a que Christian Cueva continuaría en Cienciano, equipo con el que ha mostrado un desempeño irregular pero que sigue confiando en su capacidad para liderar el mediocampo.

¿Cuándo iniciará la Liga 1 2025?

El Comité de Competiciones, junto a la Federación Peruana de Fútbol (FPF), están terminando de definir detalles importantes sobre el campeonato nacional en 2025. A falta de confirmación, se conoció que la posible fecha de inicio del Torneo Apertura es el jueves 23 de enero. El cuarto fin de semana de enero se jugaría la primera jornada del certamen. Recordemos que en anteriores ediciones llegó a arrancar en febrero o incluso en marzo.

Dentro de los motivos de las autoridades para iniciar el campeonato nacional en esa fecha está alinear el calendario de la Liga 1 con el resto de las competiciones en Sudamérica. Dos torneos importantes que se juegan todos los años son la Copa Sudamericana y la Copa Libertadores, y muchas veces los clubes peruanos llegaron con poco rodaje y fueron superados fácilmente. De esta forma, los equipos llegarán a los torneos internacionales en mejor forma.

Por otro lado, la Selección Peruana tendrá encuentros decisivos en 2025, por las últimas fechas de las Eliminatorias al Mundial 2026 y un calendario ordenado permitirá no interferir con las convocatorias de los jugadores que son parte de clubes nacionales.

