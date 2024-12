Para muchos que vimos su fútbol, resulta bastante extraño ver a Christian Cueva más veces subido a un estrado o un escenario que dentro de una cancha de fútbol. El mismo jugador que fue pieza clave con la Selección Peruana en la vuelta al Mundial luego de 36 años y artífice de volver a luchar por un repechaje hacia Qatar 2022 es el mismo que ahora intenta cantar famosas canciones de cumbia y está ligado al rubro del espectáculo. A sus 33 años y con paso reciente por Cienciano, su continuidad como futbolista profesional no está totalmente confirmada.

Lo cierto es que su presente es uno de los más complicados de definir. Mientras define si seguirá o no en Cienciano del Cusco, ‘Aladino’ ha incursionado en la música y su nombre está más ligado a noticias extra futbolísticas. Esta vez, el futbolista fue tendencia por pasar un incómodo momento al recibir un sermón de un sacerdote en la inauguración de un campo deportivo en Ladero, Trujillo. El jugador acudió al evento sin imaginar que el hombre de fe haría una cruda reflexión sobre un pasaje bíblico.

Durante el acto, el sacerdote tomó la palabra y le mandó un mensaje a los jóvenes, tomando como referencia al exjugador de la ‘Bicolor’. “Tenemos a un representante del fútbol peruano, Christian Cueva, y que el señor regala los talentos, pero también nosotros somos responsables de cómo las borracheras y los vicios matan y entorpecen los talentos de la juventud. Por eso es importante que los niños y los jóvenes desde temprana edad empiecen siempre a cuidar de ese talento que Dios les ha regalado”, señaló.

“El deporte es lo más sano que puede haber en el mundo. Es lo más sagrado que podemos regalarle también a los jóvenes como sanos momentos de recreación. Y por eso quiero bendecir este lugar”, agregó el sacerdote antes de bendecir la cancha. Eso sí, pese al incómodo momento, Cueva no borró la sonrisa de su cara y siguió con el protocolo de las actividades en la inauguración, incluso bromeó con el clérigo a la hora de verter el agua bendita, pidiendo que le eche más.

¿Christian Cueva seguirá en Cienciano?

Aunque Christian Cueva solo fue contratado por seis meses en Cienciano, y de momento no está en la planificación del club, el ‘Papá' no ha querido desligarse por completo de jugador. El cuadro imperial aún no descarta por completo que ‘Aladino’ continúe luego de su vuelta al fútbol con ellos en el Torneo Clausura. Eso sí, su actual papel fuera del fútbol no viene siendo bien visto por la dirigencia cusqueña.

Por ejemplo, el dirigente Guido Gallegos si bien no cerró por completo su caso, dejó una respuesta más que clara sobre el ‘Aladino’. “Lo hemos traído como jugador y no como cantante”, dijo a los medios locales. “Es un caso que no está cerrado todavía. Esperemos que llegue nuestro presidente (Sergio Ludeña), y conversando con él vamos a definir el caso de Cueva en el momento oportuno”, agregó.

A su vez indicó que “mientras tanto, él está ligado al club, pero está gozando de sus vacaciones, así que no hay una vinculación laboral en estos momentos. El está de vacaciones, que es hasta el 31 de diciembre, y veremos qué es lo que pasa a la llegada de nuestro entrenador (Cristian Díaz)”, apuntó el directivo.

Cabe señalar que con Cienciano, Cueva registró ocho partidos en el Torneo Clausura 2024. Su debut con el ‘Papá’ fue el 13 de setiembre, en la victoria sobre UTC (2-1). Los otros equipos a los que enfrentó fueron Sport Huancayo, Deportivo Garcilaso, Cusco FC, César Vallejo, Alianza Atlético, Universitario y Unión Comercio (único equipo al que le marcó).





