La Selección Peruana cerró el 2024 con una dolorosa derrota por 1-0 ante Argentina en La Bombonera, un marcador que dejó a la Bicolor sumida en el último lugar de las Eliminatorias con solo 7 puntos en 12 fechas. Mientras el sueño mundialista parece alejarse, las críticas no se hicieron esperar. Entre los comentarios más contundentes, destaca el de Erick Delgado, exarquero de la selección, quien no dudó en calificar como “vergonzoso” el desempeño del equipo dirigido por Jorge Fossati. Delgado, conocido por su carácter directo, expresó su indignación en una intervención para L1 MAX, donde actualmente es panelista, señalando tanto al técnico como al planteamiento mostrado en el campo.

Erick Delgado no se guardó nada al analizar la actuación de Perú, haciendo especial énfasis en el enfoque táctico adoptado por Fossati. “Es una vergüenza, o sea, discúlpeme, señor Fossati, yo lo respeto como persona, porque me han dicho que es un tipo A1, buen padre de familia, abuelo, lo que sea. Pero como técnico, me está diciendo a mí que esto es fútbol y yo realmente, de verdad, así no veo el fútbol”, afirmó con dureza el exportero.

Comparaciones con épocas pasadas

Delgado también hizo un repaso histórico de la Selección Peruana, recordando otros momentos difíciles, pero argumentando que este ciclo es especialmente preocupante. “Yo nunca vi un Perú tan paupérrimo desde hace muchos años, desde la época del Fokker para adelante. Ese hueco que tuvimos, no vi más un Perú así, porque en el 98, si no me equivoco, no fuimos porque éramos cuatro cupos”, mencionó.

En su análisis, destacó que incluso en etapas consideradas negativas, como la era de José del Solar, el equipo nacional al menos tenía capacidad goleadora. “Después siempre hemos estado dentro de todo. La de Chemo, bueno, también nos fue muy mal, pero por lo menos teníamos gol. Había gol. En el fútbol, el fútbol es hacer goles, o sea, tienes que meter la pelota en el arco, para eso empezó el fútbol”, añadió.

Críticas al planteamiento de Fossati

Para Delgado, el problema no es solo la falta de resultados, sino el enfoque pasivo que percibe en el equipo bajo la dirección de Fossati. “Ya esto no solamente no es estrategia, es simplemente salir a que no nos hagan goles, a ver si no tenemos”, señaló, dejando en claro su desacuerdo con la filosofía del técnico uruguayo.

El exportero insinuó que este enfoque no solo afecta el rendimiento inmediato, sino también la confianza y ambición del grupo. Para él, el fútbol peruano no debe resignarse a jugar al límite de la supervivencia.

Los próximos partidos de la Selección Peruana

Con seis partidos por jugar y 18 puntos en disputa, la Selección Peruana tiene una tarea titánica por delante. Los duelos ante Bolivia y Venezuela se perfilan como verdaderas finales donde los dirigidos por Fossati deberán mostrar un cambio radical en efectividad y confianza. El partido ante la ‘Verde’ se jugará el próximo 20 de marzo en horario y escenario por confirmar.

Por otro lado, el duelo ante la selección venezolana, dirigida por Fernando Batista, se jugará el 25 de marzo. El choque aún no tiene horario definido, pero sí escenario: el Estadio Monumental de Maturín. La casa del Monagas FC se ha convertido en un fortín para la Vinotinto. Ni Argentina ni Brasil han podido ganar en el mencionado coloso llanero.

Así se jugará la fecha 13 de Eliminatorias Mundial 2026

FECHA PARTIDO ESTADIO 20/03 Paraguay vs Chile Defensores del Chaco 20/03 Brasil vs Colombia Por definir 20/03 Perú vs Bolivia Por definir 20/03 Uruguay vs Argentina Centenario de Montevideo 20/03 Ecuador vs Venezuela Por definir

Así quedó la tabla de posiciones Eliminatorias 2026 tras la fecha 12

Puesto Equipo PJ PG PE PP GF GC DG PUNTOS 1 Argentina 12 8 1 3 21 7 14 25 2 Uruguay 12 5 5 2 17 9 8 20 3 Ecuador 12 6 4 2 11 4 7 19 4 Colombia 12 5 4 3 15 10 5 19 5 Brasil 12 5 3 4 17 11 7 18 6 Paraguay 12 4 5 3 8 7 1 17 7 Bolivia 12 4 1 7 13 27 -14 13 8 Venezuela 12 2 6 4 11 15 -4 12 9 Chile 12 2 3 7 9 20 -11 9 10 Perú 12 1 4 7 3 15 -12 7

