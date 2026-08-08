Sport Boys realizó una doble modificación en el segundo tiempo de su partido ante Alianza Lima por la Liga 1. Carlos López ingresó con el número 7 en reemplazo de Luis Urruti, mientras que Christian Cueva, con la camiseta 99, entró por Luciano Nequecaur.
De esta manera, Cueva disputó su segundo partido oficial con Sport Boys. El mediocampista ya había debutado con el cuadro rosado en la Copa Caliente de la Liga 1 frente a Comerciantes Unidos.
El encuentro también tuvo un condimento especial para el volante nacional, debido a su historial ante Alianza Lima. Cueva se enfrentó en diez oportunidades al conjunto blanquiazul, desde su primer duelo en 2008, cuando defendía los colores de la Universidad San Martín.
En esos enfrentamientos, el futbolista consiguió cuatro victorias y marcó dos goles ante Alianza Lima. Su último antecedente frente a los íntimos se produjo el año pasado, cuando defendía la camiseta de Cienciano.
Con su ingreso, Christian Cueva buscó aportar en la segunda mitad para que Sport Boys pueda sostener o ampliar su ventaja en el marcador; sin embargo, al final igualó 1-1 ante Alianza Lima en el Estadio Nacional.