Christian Cueva debutó con la rosada en el Clausura: ‘Aladino’ ingresó en el Alianza Lima vs. Sport Boys | Video: Liga 1 Max
Christian Cueva debutó con la rosada en el Clausura: ‘Aladino’ ingresó en el Alianza Lima vs. Sport Boys | Video: Liga 1 Max

realizó una doble modificación en el segundo tiempo de su partido ante por la Liga 1. Carlos López ingresó con el número 7 en reemplazo de Luis Urruti, mientras que , con la camiseta 99, entró por Luciano Nequecaur.

De esta manera, Cueva disputó su segundo partido oficial con Sport Boys. El mediocampista ya había debutado con el cuadro rosado en la Copa Caliente de la Liga 1 frente a Comerciantes Unidos.

El encuentro también tuvo un condimento especial para el volante nacional, debido a su historial ante Alianza Lima. Cueva se enfrentó en diez oportunidades al conjunto blanquiazul, desde su primer duelo en 2008, cuando defendía los colores de la Universidad San Martín.

En esos enfrentamientos, el futbolista consiguió cuatro victorias y marcó dos goles ante Alianza Lima. Su último antecedente frente a los íntimos se produjo el año pasado, cuando defendía la camiseta de Cienciano.

Con su ingreso, Christian Cueva buscó aportar en la segunda mitad para que Sport Boys pueda sostener o ampliar su ventaja en el marcador; sin embargo, al final igualó 1-1 ante Alianza Lima en el Estadio Nacional.

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de ISIL. Especializado en deportes. Trabajé como Community Manager y redactor en Depor. También escribí en la versión impresa y web del Diario El Bocón, además de la web de Trome Deportes. Hoy escribo para el suplemento Deporte Total de El Comercio.

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