Ya pasaron algunas semanas desde que terminó la Liga 1 Te Apuesto, y los clubes están trabajando en el proyecto deportivo del próximo año. En medio de ello, el nombre del volante Christian Cueva volvió a tomar fuerza pero no necesariamente por estar vinculado a una renovación en Cienciano o en la lupa de otro club, sino por su oficio de cantante. Tomando en cuenta ese ‘escenario’, se le consultó en más de una oportunidad a los integrantes de la directiva del ‘Papá' si iban a contar con él para el 2025. Bueno, Guido Gallegos si bien no cerró el caso, dejó una respuesta más que clara: “Lo hemos traído como jugador y no como cantante”.

“Es un caso que no está cerrado todavía. Esperemos que llegue nuestro presidente (Sergio Ludeña), y conversando con él vamos a definir el caso de Cueva en el momento oportuno”, manifestó el directivo de Cienciano a la prensa de Cusco. A su vez indicó que “mientras tanto, él está ligado al club, pero está gozando de sus vacaciones, así que no hay una vinculación laboral en estos momentos. El está de vacaciones, que es hasta el 31 de diciembre, y veremos qué es lo que pasa a la llegada de nuestro entrenador (Cristian Díaz)”.

Finalmente, Guido Gallegos agregó lo siguiente: “Parte de sus colegas de la prensa de espectáculos viven de lo que hace o no Cueva. Es un tema recurrente. A él lo hemos traído como jugador y no como cantante”.

Cabe señalar que el futbolista terminó la temporada con algo de continuidad en Cienciano. Incluso, tuvo la oportunidad de anotar un gol en el último partido ante Unión Comercio (victoria 7-0). ‘Aladino’ llegó a la institución cuzqueña en el mes de agosto como jugador libre. Si bien jugó la Copa América con la Selección Peruana, no registraba actividad desde octubre de 2023, fecha en la cual se lesiono cuando pertenecía a Alianza Lima.

Con Cienciano, Cueva registró ocho partidos en el Torneo Clausura 2024. Su debut con el ‘Papá’ fue el 13 de setiembre, en la victoria sobre UTC (2-1). Los otros equipos a los que enfrentó fueron Sport Huancayo, Deportivo Garcilaso, Cusco FC, César Vallejo, Alianza Atlético, Universitario y Unión Comercio (único equipo al que le marcó).

¿Cuándo iniciará la Liga 1 2025?

El Comité de Competiciones, junto a la Federación Peruana de Fútbol (FPF), están terminando de definir detalles importantes sobre el campeonato nacional en 2025. A falta de confirmación, se conoció que la posible fecha de inicio del Torneo Apertura es el jueves 23 de enero. El cuarto fin de semana de enero se jugaría la primera jornada del certamen. Recordemos que en anteriores ediciones llegó a arrancar en febrero o incluso en marzo.

Dentro de los motivos de las autoridades para iniciar el campeonato nacional en esa fecha está alinear el calendario de la Liga 1 con el resto de las competiciones en Sudamérica. Dos torneos importantes que se juegan todos los años son la Copa Sudamericana y la Copa Libertadores, y muchas veces los clubes peruanos llegaron con poco rodaje y fueron superados fácilmente. De esta forma, los equipos llegarán a los torneos internacionales en mejor forma.

Por otro lado, la Selección Peruana tendrá encuentros decisivos en 2025, por las últimas fechas de las Eliminatorias al Mundial 2026 y un calendario ordenado permitirá no interferir con las convocatorias de los jugadores que son parte de clubes nacionales.





