El pasado martes 19 de noviembre, la Fiscalía dejó sin efecto la detención preliminar de Joel Raffo, presidente de Sporting Cristal, implicado en el caso de ‘Los Galácticos’, organización criminal que cuenta con acusación de delitos de lavado de activos y fraude en la administración de personas jurídicas. Casi una semana después, el directivo celeste brindó una entrevista para explicar su situación actual y también habló sobre la gestión de Agustín Lozano (implicado en las investigaciones) en la presidencia de la Federación Peruana de Fútbol (FPF). Por otro lado, dejó claro que no dejará el cargo en la institución del Rímac, a pesar de los recientes problemas.

“Sin dudas, es una gestión que tiene muchísimo potencial para desarrollarse mucho mejor de lo que se ha venido haciendo. El fútbol peruano evidencia resultados en todo sentido que no corresponden a los recursos y capacidades de nuestros. Esto no solo se debe a los últimos años, si no a muchos vacíos y brechas que hoy lo estamos viendo y poniendo en evidencia. Es una de las principales motivaciones que tenemos como club Sporting Cristal para poder revertir la situación”, mencionó en entrevista con RPP.

Por otro lado, contó cuál es su objetivo principal: “Como yo le decía al fiscal, compartimos la misma motivación. Yo también quiero limpiar el fútbol peruano. Mi motivación primigenia para poder invertir en el fútbol peruano porque yo no soy representante de un club, no soy apoderado. Soy el principal accionista de Sporting Cristal. Represento al club en la FPF”.

Raffo también se pronunció sobre las últimas noticias vertidas, donde lo señalan como uno de los colaboradores eficaces para poder acelerar las investigaciones del caso ‘Los Galácticos’. Además, negó la existencia de un conflicto de intereses en Sporting Cristal.

“Me he puesto a plena disposición para poder aclarar, primero que todo, porque no podemos meter a todos en un mismo saco. Es ahí donde se tiene que hacer el trabajo justo para esclarecer y identificar quien sí y quien no. Se dice que me he vuelto colaborador eficaz y eso supone aceptar culpa en alguna de estas acusaciones. No he sido partícipe, no he cometido ningún acto ilícito. De manera contundente, no soy un colaborador eficaz ni lo voy a saber porque no he cometido ningún acto ni ningún conflicto de intereses”, apuntó.

Joel Raffo se queda en Sporting Cristal

En medio de las críticas desde los seguidores de Sporting Cristal, Raffo también mostró su postura sobre su continuidad en la institución, a pesar de las investigaciones en curso. Además, reveló uno de los propósitos que mantiene vigentes desde que asumió el cargo en 2019.

“Nosotros seguimos firmes con este propósito de desarrollar el fútbol peruano. Sporting Cristal es un referente, siempre lo ha sido. En este sentido, desde que iniciamos esta travesía tenemos eso como propósito: cambiar vidas a través del fútbol. Seguimos firmes en el cumplimiento de este objetivo y visión que tenemos”, finalizó.





¿Por qué fue detenido Joel Raffo?

Según la Fiscalía, los delitos que se imputaron a los detenidos incluyen fraude en la administración de personas jurídicas, lavado de activos y corrupción en el ámbito privado, entre otros. El caso sigue siendo investigado y los encargados continúan con las diligencias para esclarecer la implicación de los acusados (Agustín Lozano, presidente de la FPF; José Isla Montaño, directivo y abogado de la FPF, Genaro Miñán Almanza, presidente de la Liga de Tumbes, Sabrina Martins. secretaria general adjunta; y Óscar Chiri Gutiérrez, secretario general) en la red criminal vinculada al fútbol peruano.

Este operativo se llevó a cabo de manera simultánea, con el allanamiento de la vivienda del presidente de la FPF en el distrito de San Borja, así como de las instalaciones de la Villa Deportiva Nacional (Videna) en San Luis.

El Ministerio Público señala que Agustín Lozano y sus asociados intentaron apropiarse de los derechos de transmisión televisiva de los partidos de la Liga 1-2023, perjudicando a los clubes de la Primera División del fútbol peruano y extorsionando a sus directivos para lograrlo. Se afirma que el grupo buscaba limitar el derecho a la imagen y contratación de las instituciones con el objetivo de que todo el dinero generado por los derechos de transmisión fuera administrado exclusivamente por Lozano.





TE PUEDE INTERESAR