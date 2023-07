Al margen del empate sin goles ante Sporting Cristal, Alianza Lima vivió una semana muy intensa y de lo menos que se habló en la interna fue de fútbol. La indisciplina de Christian Cueva –la misma que lo marginó del duelo de este sábado– golpeó los planes en el día a día y por más que intentaron mantenerse distantes del asedio de la prensa, eso fue inevitable para Guillermo Salas durante la conferencia de prensa tras el 0-0. Como era de esperarse, el entrenador ‘blanquiazul’ fue consultado sobre el presente de ‘Aladino’ y lo que se viene para él tras la determinación del club.

Sucede que, tras las investigaciones correspondientes y después haber tenido los detalles de la ausencia de Cueva del entrenamiento del pasado lunes, la institución victoriana le aplicará una sanción administrativa y respetará su contrato hasta finales de agosto. Así pues, aunque es un hecho de que ya no formará parte del plantel cuando acabe su vínculo, ‘Chicho’ opinó sobre lo ocurrido.

“Ha sido una semana cargada, Christian es parte de nuestro plantel. Él lo sabe, el gerente deportivo del club también sabe mi postura y por eso Cueva no está en el partido de hoy con nosotros. Siempre perteneció al plantel, nunca dejó de estar, lo que yo sé y la postura de la institución es que se va a cumplir su contrato hasta agosto, va a trabajar con los compañeros para lo que viene del torneo. Es un jugador importante, siempre lo dije, espero recuperarlo, estamos nosotros para apoyarlo y esperemos que lo más pronto posible esté en el campo y peleando el torneo, los necesitamos a todos”, manifestó.

Salas confesó que estos días han sido difíciles para el grupo, pues a lo largo del primer semestre de la temporada han tenido que pasar por momentos muy complicados. “Es muy difícil, hemos pasado muchas situaciones a lo largo de esta mitad de año que han podido desestabilizar al grupo. El tema de la televisión, no jugar al inicio, estar en dos torneos; pero el equipo siempre ha estado enfocado. Ahora se da esto de Christian, ha sido una semana complicada no voy a mentir, pero somos una familia y lo estamos manejando grupalmente”, acotó.

Asimismo, reafirmó el compromiso de todo el plantel para apoyar a Christian Cueva y reintegrarlo rápidamente, pues lo necesitarán de aquí hasta que finalice su contrato. “Esperemos que esté bien, él necesitaba esta tranquilidad y necesita recuperarse con el apoyo no solo de los compañeros sino del comando técnico, lo vamos a tener en el campo. Fue una semana complicada, pero estoy orgulloso del equipo, con la semana que tuvimos enfrentamos a un gran equipo”, añadió.

El empate con Sporting Cristal y la lucha por el título

Guillermo Salas también analizó el trámite del encuentro ante Sporting Cristal y lo comparó con uno de Copa Libertadores, por la intenso y trabado que estuvo el juego en algunos pasajes. “He visto este partido como uno de Copa, se nota que hay buen ritmo aunque por momentos el árbitro lo cortaba. Pienso que hubo muchas faltas, en torneos internacionales no nos cobran estas faltas y para la mejora del fútbol peruano todo eso ayuda”, apuntó.

“Hemos enfrentando a un buen equipo, estuvo muy parejo el primer tiempo, en el segundo los dos tuvimos ocasiones. Cristal tuvo al final con un par de transiciones, pero sometimos a nuestro rival 25 o 30 minutos del segundo tiempo, ellos no llegaron al arco, tuvimos nuestras ocasiones, pero lamentablemente no pudimos finalizar. Estoy tranquilo y contento con el rendimiento”, agregó.

Finalmente, ‘Chicho’ dio su punto de vista sobre la pelea que hay por el título nacional. A diferencia del Apertura, este Clausura tiene a varios equipos metidos desde el arranque y no será tan sencillo. En ese sentido, el entrenador de Alianza Lima señaló que irán partido a partido sin perder la perspectivas, pues esa será la clave para que sigan en la pelea por el objetivo del tricampeonato.

“Partido a partido, vamos a ver lo que viene, nosotros queremos ser campeones pero para ser campeones hay que ir partido a partido. El de hoy lo propusimos, fuimos para adelante, no estamos contentos porque un empate en casa no nos gusta y nosotros salimos a buscarlo. No ha sido fácil, nos vamos tranquilos y ahora a pensar en Boys que será un rival muy complicado, a fin de año veremos la renovación de todos”, puntualizó.





