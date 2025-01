Marcado por su vida fuera de las canchas, Christian Cueva volvió a ser el centro de atención, tras concederle una entrevista a Andrea Llosa, en la que habló sobre todos los problemas personales que lo han llevado a este punto, confesando que en algún momento consideró retirarse definitivamente del fútbol. Entre lágrimas, el actual jugador de Cienciano mostró su lado más vulnerable e incluso compartió una conversación íntima que tuvo con su madre en uno de los momentos más difíciles de su vida.

Durante la transmisión del programa Andrea, el futbolista, nacido en Trujillo, abrió su corazón en diferentes pasajes de la entrevista, donde contó los altibajos que sufrió a nivel personal, dejando claro que sin la compañía de sus hijos no puede seguir peleando por sus sueños, siendo este uno de los tantos calvarios que vive en la actualidad.

“Te voy a ser honesto, como jugador tengo muchos sueños ahorita, pero quiero que se realicen al lado de los que más amo. Si no están ellos, no puedo. No sé por qué”, señaló ‘Aladino’ a Andrea Llosa, que observaba como el ‘10′ como rompía en llanto mientras reflexionaba.

En cuanto a los señalamientos de los que fue víctima por parte de la prensa, el exvolante de la Selección Peruana reconoció su parte de culpa en el tema y confesó que llegó un punto en el que consideró tomar la dura decisión de ponerle fin a su carrera como profesional. “Mucha gente me señala, me juzga, está bien, soy una persona que quizás ha hecho que se originen estas cosas. Yo quería dejar el fútbol, costaba mucho, por mi cabeza pasaba que quería dejar el fútbol, ya estaba, quería dejar este tema”, expresó al respecto.

En medio de este pasaje oscuro, Cueva narró que llegó a conversar con su madre, en una charla íntima en la que el mediocampista le contó que le gustaría volver a su vida de antes, en Huamachuco, con sus hermanos, fuera del foco de las cámaras. “A veces le decía a mi mamá que prefiero no tener nada, vivir tranquilo. A veces me pasaba eso, de decir quiero volver a Huamachuco, abrazar a mis hermanos, jugar a la pelota, que se caigan las tejas de la casa, que salga la vecina a corretearnos, comer de un plato los tres”, agregó.

El ‘10′ no dudó en reconocer que, a pesar de los momentos difíciles que atraviesa, sigue sintiéndose bendecido. “No puedo quejarme, estoy muy agradecido con Dios por todo lo que me ha dado. Mi niñez fue hermosa, y ahora vivir mi etapa como papá es igual de especial”, sentenció el jugador de 33 años. Posteriormente, el jugador ahora se prepara para una nueva campaña con Cienciano.





