Decidió dejar el silencio. Jorge Guzmán, presidente de Emelec, respondió a Sergio Ludeña, administrador de Cienciano, luego de que este anunciara una demanda por presentar a Christian Cueva como su nuevo jugador cuando todavía tiene contrato vigente con los cusqueños. El titular del club ecuatoriano aseguró que no han infringido ninguna norma FIFA y reveló cuándo ‘Aladino’ podrá sumarse a los entrenamientos del plantel.

En entrevista con Ovación, el titular de Emelec reconoció que están interesados desde hace tiempo en Christian Cueva y que tienen conocimiento de su situación con Cienciano. Sin embargo, descartó que hayan infringido alguna normativa, pues el reglamento de la FIFA les permite tener acercamiento con el futbolista.

“Lo único que hemos hecho nosotros y que nos permite el reglamento FIFA es tener un acercamiento en el periodo de seis meses y según palabras del jugador estamos en ese periodo”, expresó Guzmán, quien cuenta los días para que Cueva pueda sumarse al resto de sus compañeros.

El presidente del combinado ‘eléctrico’ está a la espera de que este problema se solucione. “No era un secreto que teníamos interés por el jugador, pero él tiene que solucionar unos problemas con Cienciano y estamos a la espera de eso”, apuntó.

Christian Cueva viene destacando en Cienciano y despertó interés de Emelec. (Foto: Cienciano / Facebook)

Presidente de Emelec conversó con Sergio Ludeña

Por otro lado, Jorge Guzmán reveló que tuvo una conversación con Sergio Ludeña, administrador de Cienciano, donde tocó el tema de Christian Cueva. “Me ha manifestado que se va a reunir con el jugador, nosotros no podemos finiquitar aún nada con el jugador hasta que él finiquite su contrato con el club cusqueño", sostuvo.

Además, se refirió a la denuncia que Sergio Ludeña había anunciado anteriormente contra Emelec: “Le he expresado claramente que nosotros no hemos incurrido en ninguna ilegalidad, porque el jugador nos ha manifestado que está cerrando su contrato en estos meses con el club, y eso nos permite reglamentariamente hacer un acercamiento”.

Por último, el titular del combinado ‘eléctrico’ dijo que Cueva ya está finiquitando su contrato con Cienciano. “No lo hemos presentado como jugador de Emelec porque no lo es, es obvio que tenemos interés en el jugador, y estamos buscando que se solucione su tema. Hoy he hablado con dirigentes de Cienciano y me dijeron que ayer estaba finiquitando su situación con Cienciano. Y si eso se da, podemos presentar al jugador en Ecuador”, finalizó.

