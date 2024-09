El pasado 20 de agosto, Christian Cueva fue denunciado por Pamela López, expareja y madre de sus hijos, por violencia física y psicológica. Tras conocerse la demanda, Cienciano, club con el que había firmado solo un par de días antes, decidió separarlo del plantel. Sin embargo, dos semanas después, como ya se venía especulando, el cuadro cusqueño ha dado marcha atrás y el volante trujillano seguirá perteneciendo a la institución para lo que resta de la Liga 1. Eso sí, el popular ‘Aladino’ tendrá que cumplir una serie de condiciones que el ‘Papá' dejó saber a través un comunicado oficial difundido por redes sociales.





La denuncia de Pamela López a Christian Cueva





Pamela Lopéz dio a conocer la denuncia pública sobre el maltro físico y psicológico que sufrió y las pruebas que acusan a Cueva. Reveló que este año sufrió dos agresiones: la primera sucedió el 31 de enero cuando descubrió la infidelidad de su aún esposo. “Encaro y él me golpea”. La segunda se dio en una discoteca de Lima: “Era un secreto a voces, nunca salí a contarlo ni mucho menos. Me faltaba el aire, no solamente me cogotea, con la otra mano me asfixia. Temía por mi vida”, dijo.

Siguiendo con el relato, Pamela López contó que Cueva tiene problemas con el alcohol, algo que es conocido por su terapeuta. Sumado a ello, afirmó que las amenazas y agresiones eran conocidas por sus padres: “Me manipulaban con el tema de mis hijos y el tema espiritual que llevaba para tener una familia funcional”.

En relación a posibles represalias por esta denuncia, mencionó que “Christian tiene bastantes amistades de esa índole. Temo por mi vida y la de mis hijos”. A su vez, explicó por qué no denunció antes estas acciones: “Básicamente por temor a no querer perjudicarlo porque era el padre de mis hijos”.