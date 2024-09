Después de una carrera en diversos clubes de Europa y Sudamérica, Paolo Guerrero llegó a la Liga 1 este año. Tras un breve paso por César Vallejo (estuvo seis meses), finalmente regresó a su hogar: Alianza Lima. El ‘9′ jugará en La Victoria hasta 2025 y planea conquistar títulos en esta última etapa de su carrera. Bajo este contexto, el último domingo, Jefferson Farfán y Roberto Guizasola estrenaron un nuevo capítulo de ‘Enfocados’ con el artillero de la Selección Peruana. Durante la charla, ‘PG9′ reveló que tiene en mente ser entrenador, incluso indicó que ya tiene las licencias.

Una nueva temporada del programa de la ‘Foquita’ y ‘Cucurucho’ dejó varias revelaciones sobre la vida del máximo goleador de la Selección Peruana. Entre las sorpresas, Paolo Guerrero compartió qué planes tiene cuando llegue la hora del retiro. “Ya tengo de entrenador, ya lo saqué, tengo hasta PRO. Ya tengo todas las licencias”, señaló.

Ojo, el ‘Depredador’ aclaró que esto no implica necesariamente que en el futuro se dedicará a ser entrenador. “No sé si lo seguiría, lo tengo ahí bajo siete llaves si en algún momento quiero. De hecho, quisiera capacitarme mejor, ir a Europa, ver los entrenamientos. En algún momento lo pensé. Hoy por hoy no es una opción de que yo sea entrenador”, comentó el nuevo futbolista de Alianza Lima.

El delantero precisó que su deseo es seguir adquiriendo conocimientos sobre el puesto para, en algún momento, asumir un cargo similar. También recordó el caso de su excompañero Vincent Kompany, quien ahora es el DT de los ‘Bávaros’. “Mira a Vincent Kompany. Él es mi hermano y ahora está en el Bayern Munich. Él llegó junto conmigo a Hamburgo”, dijo.

Sin embargo, esta no es la única carta del atacante blanquiazul. “Después del fútbol no sé qué haré, quiero estudiar gestión. Lo que más me veo es eso: armar un equipo, ser director deportivo, encargarme de las contrataciones, ver qué jugador necesita mi equipo y construir un equipo bonito que luche. No darle muchos gastos al club porque hay mercados como el de Brasil, que maneja otro presupuesto”, señaló Paolo.

Por último, también consideró la posibilidad de asumir un puesto tanto en el equipo de La Victoria como en la Bicolor. “En Alianza, que es el equipo de mis amores, pero también en la selección. Yo quiero ver a mi selección en los próximos mundiales. Creo que el fútbol peruano tiene que cambiar mucho. Vienen nuevas generaciones que tienen que crecer (...). Exportando más jugadores al extranjero”, finalizó.

¿Qué dijo Paolo Guerrero tras llegar a Alianza Lima?

“Muchas gracias por darme el cariño. Muchas gracias por estar aquí, por cumplir mi sueño de regresar a mi casa. Vine con siete años de edad y salí con 17, pero siempre tuve el sueño de regresar a mi casa y jugar por este equipo; el más grande del Perú o ¿alguien tiene dudas?”, indicó el futbolista íntimo ante todos los seguidores de La Victoria. A su vez, manifestó que “Alianza es el pueblo, Alianza es corazón y toda la vida lo vamos a ser. Me siento feliz de estar en el Alejandro Villanueva. Tengo muchas sensaciones que quisiera expresar. Muchas gracias por hacer el esfuerzo de traerme”.

“Espero poder celebrar a fin de año como se debe, como es la tradición. La ilusión no es salir campeón, es seguir la tradición. Alianza va a llenar estadios en todo el Perú, está claro. Alianza es el Perú y el Perú es Alianza, no hay nadie que tengas dudas”, expresó el ‘9′.

Para Paolo Guerrero, el objetivo es uno: salir campeón. Su llegada será para potenciar la ofensiva y unirse a jugadores como Hernán Barcos, Pablo Sabbag y Matías Succar. Su arribo permitirá una opción más a Mariano Soso, luego de la lesión de Cecilio Waterman. Por último, el ‘Depredador’ habló el sentimiento que tiene tras llegar a la institución de La Victoria: “Mi madre, mi padre estaban muy felices. Son de Alianza Lima de toda la vida. Mi mujer quería que esté aquí y hoy por hoy puede disfrutar eso. Estoy muy feliz de estar aquí, en mi casa”.

¿Cuándo sería el debut Paolo Guerrero?

Alianza Lima jugará contra Carlos A. Mannucci el 14 de septiembre, a las 7:00 p.m. Este encuentro corresponde a la jornada 10 del Torneo Clausura y será transmitido por L1 MAX, que está disponible en los servicios de televisión de DIRECTV, Claro TV y Best Cable. Además, el partido podrá ser visto en línea a través de las plataformas de streaming Liga 1 Play, Zapping y Fanatiz.

Paolo Guerrero es presentado en Alianza Lima. Fotos Jesús Saucedo/@photo.geg





