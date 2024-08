El futbolista peruano, Christian Cueva, fue confirmado el pasado domingo como nuevo jugador de Cienciano, equipo con el que firmó para lo que resta del Torneo Clausura; sin embargo, el mismo día de la presentación oficial -el lunes- fue denunciado por su esposa, Pamela López, por agresión física y psicológica. Por esta razón, el cuadro cusqueño rompió el contrato con el futbolista y el presidente del club, Sergio Ludeña, salió al frente para aclarar la situación y dar su postura sobre lo sucedido con la contratación y, posteriormente, la rápida salida del jugador del cuadro imperial.

“Christian (Cueva) ya no está en el club. En la parte contractual no se puede hablar. Es un tema interno”, inició Sergio Ludeña en conversación con Fútbol Como Cancha de RPP. “Su salida es un tema institucional. Creo que debe resolverlo. Es un tema donde no podemos opinar. Lamentamos mucho la decisión, ya está tomada. Somos consecuentes con lo que hemos decidido. Nos corresponde hablar del club y de sus objetivos”, añadió el mandamás de Cienciano.

Además, indicó que en el tiempo que se dieron las negociaciones con Christian Cueva y hasta que se determinó su contratación no exitía ninguna denuncia. “Al momento de contratar a Christian Cueva, no tenía ninguna denuncia. Ningún motivo tenía conocimiento”, explicó.

Por otro lado, Sergio Ludeña aseguró que la llegada del futbolista fue “un pedido expreso del comando técnico” encabezado por el argentino Cristian Díaz, quien confiaba en poder recuperar la mejor versión de Cueva. “Está apenado. Estaba convencido de que iba a sacar lo mejor de Christian Cueva”, dijo sobre el DT. “Al momento de la contratación, investigamos y no existía ninguna denuncia. Vamos a pedir que se aclare ese tema”, enfatizó el presidente de Cienciano.

Así anunció Cienciano la salida de Christian Cueva

Christian Cueva fue separado de Cienciano tras la denuncia de su expareja, Pamela López, quien lo acusó de violencia física y psicológica. El club de Cusco inició una investigación interna que concluyó con la decisión de romper todos los lazos con el futbolista. El comunicado oficial del club afirma: “Tras concluir el proceso interno de investigación, el futbolista Christian Cueva ha sido separado de manera definitiva del club. Esta decisión se ha tomado en estricto cumplimiento de nuestros valores y para preservar la integridad de la institución”.

Además, el club dejó en claro su postura: “Reafirmamos el compromiso con los principios que guían al club. Rechazamos de manera categórica cualquier forma de violencia, especialmente la violencia de género, y no toleraremos conductas que vayan en contra de estos ideales”.

Christian Cueva firmó un contrato con el ‘Papá’ hasta el final de la presente temporada. El día domingo fue anunciado por redes sociales y el lunes presentado en conferencia de prensa. ‘Aladino’ ya entrenaba con el club y viajó a Lima entre los convocados para el partido ante Alianza Lima. Sin embargo, los últimos hechos determinaron que no iba más en la institución.

El futbolista fue denunciado por Pamela López y desde la Corte Superior de Justicia de Lima otorgaron medidas de protección para la denunciante. Entre lo estipulado, Cueva no podrá acercarse por un margen de 300 metros, también se dispuso terapia psicológica para ambos y junto a sus tres menores hijos. Además, de patrullaje policial alrededor de la vivienda de la víctima.





