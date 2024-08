Dos días después del anuncio oficial, Christian Cueva fue separado de Cienciano. El futbolista peruano fue denunciado por su expareja (aún esposa) Pamela López por violencia física y psicológica, por lo que el club cuzqueño comenzó las investigaciones y determinó romper todo vínculo con la institución. Asimismo, ‘Aladino’ usó sus redes sociales para pronunciarse por primera vez donde se disculpó por la conducta y también mostró un diagnóstico clínico.

“Tras concluir el proceso interno de investigación, el futbolista Christian Cueva ha sido separado de manera definitiva del club. Esta decisión se ha tomado en estricto cumplimiento de nuestros valores y para preservar la integridad de la institución”, dice el comunicado.

Además, el club dejó un mensaje: “Reafirmamos el compromiso con los principios que guían al club. Rechazamos de manera categórica cualquier forma de violencia, especialmente la violencia de género, y no toleraremos conductas que vayan en contra de estos ideales”.

Cienciano separó a Christian Cueva del club. (Foto: Cienciano)

Christian Cueva firmó un contrato con el ‘Papá' hasta el final de la presente temporada. El día domingo fue anunciado por redes sociales y el lunes presentado en conferencia de prensa. ‘Aladino’ ya entrenaba con el club y viajó a Lima entre los convocados para el partido ante Alianza Lima. Sin embargo, los últimos hechos determinaron que no iba más en la institución.

El futbolista fue denunciado por Pamela López y desde la Corte Superior de Justicia de Lima otorgaron medidas de protección para la denunciante. Entre lo estipulado, Cueva no podrá acercarse por un margen de 300 metros, también se dispuso terapia psicológica para ambos junto a sus tres menores hijos, así como patrullaje policial alrededor de la vivienda de la víctima.

El comunicado de Christian Cueva

Previo al anuncio de Cienciano, Christian Cueva usó sus redes sociales para pronunciarse por primera vez. A través de un comunicado, condenó todo tipo de violencia, incluyendo la conducta que tuvo con la mamá de sus hijos. Sin embargo, pidió que lo dejen seguir jugando al fútbol. En otra historia de Instagram, publicó un diagnóstico clínico para explicar su situación.

“He sido tildado de muchas cosas malas, defectos que seguramente tengo y ahora se me acusa de abusador y no creo serlo. Se que tengo una personalidad compleja que va más allá de lo que se puede ver de mí y me hago y haré responsable de mis actos, lo que no implica que deje de defenderme y busque aclarar, ante las autoridades, aquellos hechos que no se han contado de la manera en que ocurrieron o que simplemente no ocurrieron”, manifestó.

Christian Cueva se pronunció luego de la denuncia de su esposa Pamela López. (Foto: Instagram)

En relación a su expareja: “Por todo ello, por lo que pasó, lo que pasó diferente y hasta por lo que no pasó, pido perdón. Mientras la verdad se busca y encuentra en las instancias correspondientes, pido por favor que se me deje jugar al fútbol, que no se me quite esa opción, pues es, junto a mis hijos, a quienes amo más allá de lo que se ha dicho, lo que me sostiene”.

Respecto a su diagnóstico, dejó evidencia: “Hoy quiero abrir mi historial médico y someterme a cuanta pericia se disponga. Lo hago, no con el propósito de que se me exonere de culpa, sino simplemente para que se vea que la situación es más compleja de lo que parece y que, aunque uno quiera, a veces los problemas internos ganan. Insisto en que no rehúyo de mi responsabilidad, pero, una vez más, ruego, que el salvavidas que es para mi el fútbol, no se me quite”.

Christian Cueva se pronunció luego de la denuncia de su esposa Pamela López. (Foto: Instagram)

Por último, contó: “Hoy, más que nunca, se que soy solo un chico de uno de los barrios más pobres y humildes del Perú, que creció en medio de los problemas que millones de niños y jóvenes peruanos padecen y que tuvo la suerte de jugar bien al fútbol. Se que aún me queda una chance de lograr que eso no sea una condena, sino un verdadero honor y ojalá, un motivo de orgullo para mis hijos, no por los triunfos, sino porque su padre logró ser, finalmente, mejor persona”.





