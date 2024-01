Christian Cueva cerró su segunda etapa en Alianza Lima de la forma en que menos imaginaba: sin poder ganarse un puesto en el equipo y con una lesión grave que no le deja jugar desde octubre de 2023. Su bajo rendimiento hizo que el club anunciara su salida en diciembre pasado; sin embargo, hasta ahora ‘Aladino’ sigue atado a La Victoria. Mientras espera (ya van más de dos meses), su abogado, Julio García, dio a conocer la preocupación del futbolista por esta situación y dejó en claro que desde tienda ‘blanquiazul’ aún no se pronuncian.

En el préstamo acordado con Al Fateh de Arabia Saudita se dejó claro que el cuadro ‘íntimo’ tenía que hacerse cargo de cualquier lesión que haya sufrido el jugador en esta etapa hasta la posterior rehabilitación. Por tal motivo, iniciaron las negociaciones entre la parte legal de ‘Cuevita’ y Alianza Lima. No obstante, hasta el momento no hay una respuesta definitiva por parte del club.

“Se coordinó con Alianza Lima. Ya hay médico y hay costos. El asumir los costos de la operación está en el contrato de préstamo que hizo el club, costos hasta la recuperación. Desgraciadamente hasta ahora no tenemos la autorización de Alianza Lima”, apuntó García a Infobae sobre el momento que vive el deportista. “Parece que el club no es consciente del perjuicio que le está causando a Christian”, agregó al respecto.

De acuerdo con el letrado, en Alianza Lima le dijeron que iban a tomar una decisión luego de las finales de Liga 1 Betsson ante Universitario, pero todavía no hay respuesta y eso le ha generado un gran fastidio a Cueva. “La verdad que molesta, por lo menos yo que he estado al medio, estoy molesto, porque no me parece justo con un jugador. El club tiene una obligación escrita”, sostuvo.

Julio manifestó que Christian está insistiendo en operarse y que espera que pueda darse pronto, pues lo que menos desea es tener problemas legales con el club. “La obligación de Alianza es hasta que el jugador esté recuperado. Esperamos que no lleguemos a discutir con el club, porque el asunto no es tan sencillo como Alianza lo plantea. Vamos a ver si realmente todo el tema médico se manejó bien o no, no queremos entrar a esa discusión”, concluyó.





¿Dónde será la operación de Christian Cueva?

La primera opción de Christian era operarse en Estados Unidos y pasar cierta etapa de su recuperación en dicho país. No obstante, con el paso de las semanas se cambió de destino. “Se había pensado primero en Estados Unidos; hubo problemas con los tiempos y los costos, se cambió a España y ahora se ha conversado con un médico en Barcelona”, dijo Julio García.

¿Qué le espera a Christian Cueva en el futuro?

‘Aladino’ tiene contrato con Al Fateh hasta el 2025 y sus términos con la dirigencia del club no son los mejores debido a un incumplimiento de pago que derivó en un problema legal. Por ese motivo, buscó su préstamo a finales de 2022 y llegó a Alianza Lima en 2023. Recordemos que el peruano no tenía continuidad en el equipo árabe.

En caso de que Al Fateh no encuentre un club que quiera contar con Cueva y realizar el préstamo, el volante nacional deberá volver a Arabia luego de su recuperación e intentar abrirse una oportunidad en el equipo. Al tener un contrato bastante alto, la rescisión no parece ser viable, sobre todo considerando que el jugador estará en condición de lesionado.





