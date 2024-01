Arregui está enterado de todos los sucesos ocurridos en el plantel el año pasado y que de alguna manera contribuyeron en la no conquista del campeonato; sin embargo, enfatiza que la historia suya con la institución empieza desde ahora. En la sala de prensa de la institución victoriana, el exjugador de Temperley, Independiente de Medellín, Huracán y Montreal, ha sido claro y profundo en cada concepto. Esta temporada la lucha será tenaz en cada partido y lo harán todos juntos haciendo un solo puño. El futbolista argentino está a poco de cumplir un mes trabajando en el club y se ha interiorizado de su grandeza al punto que no ha desentonado cuando realizó el popular cántico “corazón Alianza Lima, corazón para ganar...”.

Adrián, ¿cómo resumirías estas primeras semanas en Alianza Lima?

Bien, la verdad que a gusto. Encontrándome con algunas cosas nuevas, normales del país, culturales. Pero la verdad que ya acostumbrado y cómodo. Creo que voy a adaptarme rápido y ya estamos ahí aprendiendo algunas cosas y tranquilo.

¿Habrá tiempo suficiente para lograr lo que pretende el entrenador de acá al inicio del campeonato?

Sí, sin duda estamos en ese camino. Estamos haciendo una pretemporada muy dura que ahora va a culminar con la mayoría del plantel. Estamos muy a gusto, estamos con muchas ganas y va a ser exigente, lo sabemos, pero nos va a servir para lo que deseamos, para el destino de todos.

¿En qué zona del campo te desempeñas mejor y crees que se desarrollan mejor tus facultades?

La disposición, la predisposición mía va a ser en cualquier lado. Dentro y no dentro del campo. Es importante eso. Que todos veamos eso de esa manera. Acá lo importante es Alianza, lo importante es el club, los logros. Y lo colectivo dentro de lo individual. Yo soy de pensar así. Mi característica de jugador es de medio centro, como dicen ustedes, un número 5 clásico. Pero tenemos la predisposición de estar en donde sea necesario para el bien colectivo del equipo y del grupo.

Cuando dices que aportarás fuera del campo entiendo que aconsejarás a los chicos por todo lo que viviste a nivel personal y profesional...

A esta altura, un poco más grande y maduro, yo digo de que estamos hechos de historias, como dice un gran escritor, Eduardo Galeano. Y soy un convencido de que así lo es. Hace poquito estaba en otro lado, con un logro por delante y un desafío también. Hoy me encuentro aquí. Y son historias que lo vamos escribiendo. Y bueno, antes de venirme hablé con mi hijo, que esa fue una de las decisiones que siempre me tuvo ahí el tema de irme del país, por la historia mía misma que vos contabas, de mi padre y demás, pero bueno, pudimos sanar eso que es muy importante y aquí estamos. Y uno acá viene a dejar la huella. Siempre es muy importante que a uno se lo recuerde dentro y fuera como un buen ser humano, un hombre de valores, de respeto. Y eso es lo que vengo a aportar. Lo futbolístico es dentro de eso grupal que vamos a ir planeando con el profesor y la verdad que estamos muy contentos en eso. El equipo va a jugar bien, muy bien. Pero bueno, dentro del vestuario uno hace y se brinda de la mejor manera, del corazón, de la experiencia nunca de la maldad ni de la humillación. Considero de que los grandes también fuimos chicos y que ese es el patrón que debemos darle de mensaje a ellos y tener un grupo convencido de que somos el equipo más grande de Perú y que tenemos que tener las competiciones claras y que así hay que mentalizarse para poder saber lo que somos y lo que valemos.

Son los grupos fuertes mentalmente y unidos, los que logran objetivos importantes. ¿También lo miras igual?

Yo soy convencido de que sí. Por eso el dicho de que nadie es más importante que todos juntos. Por mi experiencia, ojo que hay eventualidades, sin duda, que hay planteles o grupos donde por ahí no tienen esa comunión o no son tan unidos y sin embargo quizás duran y pueden llegar a lograr algún objetivo. Pero la almohada es la almohada de cada uno y sin duda que sentirse bien con el prójimo dentro de una convivencia que es una familia. Porque ustedes piensen que nosotros compartimos muchísimo tiempo de nuestra vida, de nuestro año, de nuestro tiempo, que es fundamental en el ser humano, como cualquiera en un trabajo, ¿no? Comparte un montón de tiempo con otras personas que no son su familia de sangre y en este caso pasa. Nosotros venimos de doble turno, ahora nos estamos yendo de pretemporada y vamos a estar concentrados, vamos a jugar Copa Libertadores. Uno va a convivir con el otro constantemente y eso de ser familia sin duda que une y eso es lo que tenemos que lograr. Y sabiendo lo que representamos, el equipo del cual estamos y el cual vamos a representar y tiene que ser con orgullo.

¿Cómo actúas ante la indisciplina en un grupo?

No, mira, yo soy un ser humano muy respetuoso de las instituciones. Yo siempre digo que los clubes están por encima de cualquier jugador. Respetando las idolatrías, sin duda, que son importantísimas y que eso es lindo para el jugador poder lograrlo. Que te idolatren en un club, eso es sin duda un reconocimiento propio de valor inmenso. Pero soy respetuoso de lo pasado también y vivo el presente. Sé muy bien todo lo que se ha hablado, lo que ha pasado, lo que se dice con respecto a las indisciplinas, lo mismo que a los chicos que les tocó estar lesionados y demás. Yo lo que sigo es hablar a partir de aquí en adelante y siento que el grupo es un grupo muy sano, un grupo muy comprometido que tiene claro todo lo que ha pasado y lo que va a pasar. Tratamos de aportar y de llevar junto con el cuerpo técnico, los más grandes que llevan años acá, lo mejor para Alianza. Y para competir dentro de los dos torneos, este equipo sabe y es profesional y vamos a tratar de hacer historia. Ese es lo que cada uno de los que hoy integramos el equipo queremos y vamos a pelear por eso.

En este nuevo camino habrán momentos de felicidad y también habrán momentos duros. En este último caso miré que eres autocrítico y pones la cara.

Sí, me he tomado un poco esa forma de poder hablar en los momentos más difíciles y no en los de mayor alegría. Sin duda que el fútbol es así, está claro en la estadística que cualquier jugador de fútbol hoy, de todos los que hay, le preguntas qué ganó, salvo algunos, y perdió más de lo que ganó. Partiendo desde ahí tenemos que aceptar que la derrota existe, hay tres resultados dentro del fútbol. Entonces hay que entender que la derrota muchas veces es ganar también y hay que tratar de procesar eso de esa mejor manera para saber que si uno pierde algún día iba a perder. No creo en esos equipos que piensan que no van a perder nunca, porque cuando pierden se encuentran con algo que no conocían o que no sabían que existía y es donde le agarra la debacle. La derrota es parte del juego y todos los equipos que hoy integran el campeonato y cualquier campeonato desean no perder. Es muy difícil. Entonces eso está y va a suceder y vamos a tratar de tener la templanza y el valor para sobreponernos a eso que seguramente nos va a dejar una enseñanza, porque creo que la derrota es como la vida, las cosas esas te hacen crecer y siempre hay que inclinarlo para el buen lugar, para el lado más humano y de crecimiento.

Estos momentos duros se vivieron hace poco... Alianza perdió la final ante Universitario que este año tendrá su Centenario. ¿Revisaste el juego de la ‘U’ o de otros equipos grandes a superar?

No, nada, de revisarlos no. Sigo y lo conozco, tengo jugadores que han jugado conmigo, que hoy juegan ahí. Pero no, no, entiendo, soy de entender el folclore ese del fútbol entre los clásicos, lo tengo superclaro. Y como te digo, este es un año que yo lo arranco desde aquí en adelante y toda mi visión está hecha en el hoy y en lo que viene, partido tras partido, día tras día, para no irme tan al futuro. Y yo creo que este año Alianza va a competir y va a hacer todo lo posible para que su gente esté feliz.

¿Qué conocías del fútbol peruano antes de llegar acá?

No, he tenido muchos compañeros que han jugado acá, que me han comentado un poco sobre la liga, pero sin duda que este equipo (Universitario) lo conocía, Sporting Cristal también lo conocía. Pero nada, es una experiencia nueva, para mí es un desafío y creo que tenemos una temporada por delante muy linda y ojalá que ese sueño que todos tenemos sea en crecimiento para el club y en la alegría de la gente. Porque también sé que estamos en el equipo más grande de Perú y que la gente nos va a ayudar. Yo desde que llegué me dijeron lo importante que era la gente, entonces si la gente es importante que se sume, que esté con nosotros, que nosotros no vamos a necesitar de ellos y ellos nos van a ayudar a nosotros en los momentos donde por ahí lo necesitemos. Así que invitarlo y agradecerle siempre el estar acá con nosotros, nosotros lo vamos a valorar mucho.

Josepmir Ballón fue el capitán de los íntimos, pero fue uno de los jugadores que salió del club. ¿Alejandro Restrepo te ha dicho algo sobre la cinta?

No, no lo he hablado. Hay jugadores acá que tienen su tiempo aquí, su reconocimiento. Soy respetuoso de eso. Y yo digo siempre, el capitán sin duda que es una persona que se caracteriza en la personalidad y sin duda en muchas otras cosas que hace que los demás acompañen, pero a la realidad también los capitanes son todos. Son todos, porque uno tiene que hacer sentir capitán al otro también. Si no es un juego de egos y siempre que me ha tocado usar la cinta he considerado eso. Y hoy creo que acá tenemos jugadores para que la aporten e iremos tras ellos, todos como capitanes o subcapitanes para el mismo deseo que el que tiene él, el que tiene el periodista partidario, el que tiene el dirigente, el club, el hincha y todos, digo siempre que todos los aliancistas vamos a querer lo mismo. Todos tenemos el mismo deseo, todos. No hay uno que no quiera el objetivo. Así que yo digo que siempre todos juntos es mucho más fácil que solos.

¿Cómo ha recibido el plantel a Cecilio Waterman? Polarizó a la hinchada con su llegada...

Cecilio (Waterman), sí, es un genio. Un genio y nos va a ayudar un montón, acuérdense. Acuérdense que él nos va a ayudar un montón. Es un hombre con experiencia y laburador. Y la gente que labura hay que valorarla. Él ya tendrá su tiempo y nos va a ayudar mucho al equipo.

¿Cuál es el concepto que tienes de Alejandro Restrepo?

Un técnico y su cuerpo técnico muy completo. Estoy agradecido por formar parte del equipo. Estoy agradecido por formar parte del crecimiento que él hace hacia los jugadores. Es una persona muy capacitada, muy formada y creo que viene a salir campeón como ya lo ha hecho, yo lo he enfrentado a él y ha salido campeón delante mío. Y nada, tiene todo mi respeto y el de Colombia también. No solamente esa expectativa de qué pasará. Él es un técnico y su cuerpo técnico capacitado para estar al mando de cualquier equipo. Y hoy por suerte lo tenemos, lo vamos a aprovechar.





