El fútbol da revanchas y Christian Cueva puede dar fe de eso. Luego de haber protagonizado sucesos extradeportivos que poco a poco lo iban alejando del fútbol, el volante de Cienciano parece haber encontrado otra vez el rumbo y viene recuperando de pocos el nivel que lo llevó a la Selección Peruana. Eso sí, ‘Aladino’ reflexionó sobre los errores cometidos en su carrera deportiva.

En el último podcast de ‘Enfocados’, que conducen Jefferson Farfán y Roberto Guizasola, el volante de Cienciano reconoció que le hubiese gustado lograr cosas importantes en su trayectoria. "Yo quiero enfocarme nuevamente en lo mío, que es el fútbol, y tratar de conseguir cosas importantes. Siempre veo a Paolo, a ti (Jefferson Farfán), André (Carrillo) que es de mi categoría, y verlos ganar títulos es algo que a mí no me ha pasado”, sostuvo en primer lugar.

En ese sentido, Cueva valoró lo que Carrillo viene consiguiendo en Corinthians, donde ha conseguido títulos en poco tiempo, y espera hacer lo mismo en el club donde esté. “Hace poco que Carrillo se fue a Brasil para Corinthians, ganó el Paulistao. Yo estaba así (a muy poco). Uno también piensa que algo dejé de hacer”, expresó.

Jefferson Farfán y Christian Cueva desmintieron alejamiento.

A sabiendas de lo que hizo, Cueva reconoció que le faltó actuar con profesionalidad durante su carrera deportiva, ya que jugaba al fútbol por diversión. Eso, en el extranjero, pasa factura y el hoy volante de Cienciano no pudo abrirse paso en los mejores clubes del mundo como hubiese querido.

“No le echo la culpa a nadie. Yo soy el responsable de todos mis actos, de lo que he vivido en el fútbol y de mi vida en general. De repente, ser más profesional, que muchas veces no fui. Con Jefferson conversaba y me decía que podía estar jugando en cualquier lugar del mundo, pero la diferencia es que allá se trabajan y se cuidan. Yo, por cultura o crianza, jugaba al fútbol por divertirme”, precisó.

Eso sí, ‘Aladino’ admitió que cumplió su sueño de chico al jugar la Copa del Mundo 2018 con la Selección Peruana. “Los propósitos que he tenido desde muy chico, y se lo debo a mis padres, es que yo soñaba con jugar en la selección, de ir a un Mundial. Eso fue el logro más importante de mi vida. Lógicamente, uno como jugador quiere ganar cosas en su club, individualmente. Quizás dejé eso”, apuntó.

Christian Cueva habló tras el triunfo por 1-0 de Cienciano sobre Alianza Lima. (Video: Gianina González / Depor)

¿Cuándo volverá a jugar Cienciano?

Luego de caer por 2-1 ante FBC Melgar por la Liga 1, Cienciano volverá a tener actividad la próxima semana cuando reciba a Deportes Iquique de Chile, por la quinta jornada de la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2025. Dicho compromiso está programado para el jueves 15 de mayo desde las 9:00 p.m. y se disputará en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de DSports para toda Latinoamérica y disponible en la parrilla de teleoperadoras como DIRECTV, además de su versión de streaming en la plataforma de DGO. Ojo, si no cuentas con ninguna de estas alternativas para disfrutar del partido, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto en la web de Depor.

