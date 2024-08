Una vez más, el nombre de Christian Cueva es noticia fuera de los terrenos de juego. Sin embargo, esta vez no es por una indisciplina con algún club o algún cortocircuito con un comando técnico, sino por un tema mucho más delicado. El último lunes, el volante de la Selección Peruana fue denunciado por su expareja Pamela López por violencia familiar. El ‘10′ había demostrado en más de una ocasión que si bien era futbolista profesional, nunca iba a dejar el alma de pelotero. Pero nadie imaginó que su capítulo más oscuro estaba al caer, tras su llegada a Cienciano.

Un día después de su aparición en Cusco, para firmar por el cuadro imperial, Pamela López, su aún esposa y madre de sus hijos, salió a denunciar al jugador por violencia física y psicológica. Todo eso junto a pruebas explícitas que detallaban los golpes, gritos y agresiones que sufrió por parte de Cueva. La ola de críticas, repercusión mediática (Cienciano lo sacó del club) y -evidentemente- acciones legales por parte de la justicia hicieron lo suyo. Hoy por hoy el futuro del jugador es incierto, mientras el proceso judicial sigue su curso.

A raíz de estos lamentables hechos, en Depor repasamos todos los problemas extradeportivos que tuvo Christian Cueva a lo largo de su carrera, tanto en Perú como en el extranjero, desde reiteradas indisciplinas, múltiples salidas tortuosas de diferentes equipos, hasta la revelación de jugar lesionado el año pasado. De igual forma, conversamos con tres periodistas para saber sus impresiones sobre el ‘expediente Cueva’ y qué le depara en el ocaso de su carrera.

Cienciano separó a Christian Cueva del club. (Foto: Cienciano)

Los problemas de Christian Cueva

Casos de indisciplina

Desde que tenía 16 años, Christian Cueva mostró grandes condiciones para el fútbol, fue por eso que la San Martín se fijó en él desde su natal Huamachuco; sin embargo, desde adolescente ya mostraba ciertas tendencias que a la larga lo atarían en su carrera profesional. En 2008, cuando aún era jugador de la USMP y figura del equipo, pidió permiso para salir de la concentración, porque un familiar estaba enfermo. No obstante, la verdad era otra. Se había ido a Trujillo a jugar un partido entre familias, donde la apuesta era un toro y un premio de mil soles.

“Se había ido a Trujillo a jugar un partido, fue un sentimentalismo de barrio”, dijo años después su técnico de ese entonces Víctor Rivera, quien lo tuvo que devolver a la reserva del club de Santa Anita por un tiempo. En 2012, ya con camiseta de César Vallejo, fue separado de la institución por participar de ‘pichangas callejeras’. “Se le ha encontrado jugando fulbito hasta en dos oportunidades. Se le sancionó la primera vez, se le perdonó y ahora nuevamente cometió la misma falta y ya es una cuestión más grave. Cueva cometió una indisciplina, se le ha separado y ya no está entrenando con el equipo”, dijo Paul Ramos, gerente deportivo del club en ese entonces.

Christian Cueva fue separado en 2013 de UCV por indisciplina (agencias)

Tres años después, en 2015, durante su primera etapa en Alianza Lima estuvo envuelto en una agresión a unos hinchas a la salida de Matute, luego de que el equipo sufriera una goleada de 4-0 ante Huracán (fase previa de Libertadores). Este hecho hizo que al día siguiente ‘Aladino’ se disculpara; sin embargo, antes de este último acto, recibió golpes por parte de algunos barristas. En 2019, protagonizó dos tensos momentos, uno en Brasil y otro en Perú. Cuando jugaba en Santos, fue separado debido a varios escándalos, incluyendo una pelea en una discoteca y varias ausencias a los entrenamientos y conflictos con su DT, Jorge Sampaoli.

Ese año, y luego de que la selección llegara a la final de la Copa América, Cueva fue captado en estado de ebriedad a la salida de la fiesta por el cumpleaños de Carlos Zambrano, además de ese momento, se le vio orinando en la vía pública. Luego de difundirse las imágenes, se disculpó. En 2021, durante época de pandemia, fue captado por un programa de espectáculos, sin mascarillas ni con distanciamiento social, en una fiesta cuando aún estábamos en pleno confinamiento. Dos años después, su regreso a Alianza también estuvo envuelto de polémicas.

En 2023, Christian Cueva faltó a algunos entrenamientos durante su estancia en La Victoria, pero en redes sociales, empezaron a circular videos del futbolista en una discoteca de Trujillo y a su lado cajas de cerveza. Al final, salió a reconocer su error y pidió perdón a los hinchas; poco tiempo después volvería a ser captado saliendo de una cevichería de madrugada, cuando debería haber estado concentrado. Finalmente, reveló que estuvo jugando lesionado de la rodilla.

Christian Cueva es 'ampayado' constantemente en actividades extradeportivas.

Mala salida de clubes

Christian Cueva no solo tuvo problemas de indisciplina, también tuvo salidas complicadas de distintos clubes, alguno de ellos hasta fueron llevados hasta la FIFA. Su primer caso se dio con César Vallejo; llegó en 2012 por pedido del ‘Chino’ Rivera, pero durante su paso por el ‘Poeta’, solo disputó cinco partidos y no anotó ningún gol. En 2016, fue fichado por Sao Paulo luego de un buen paso por Toluca de México; con el elenco paulista, disputó tres temporadas, 87 partidos, marcó 27 goles y dio 18 asistencias.

Todo parecía perfecto, pero lo que desencadenó su salida de Sao Paulo fue que a inicios de 2018 su club rechazó una oferta de 18 millones de dólares del Dailan Yifang de China. Christian Cueva se molestó por la decisión de su elenco y se declaró en rebeldía, negándose incluso a jugar algunos partidos del Campeonato Paulista. Si bien pidió perdón y volvió al equipo, su relación con el club no fue la misma y se terminó marchando al Krasnodar de Rusia (tras el Mundial 2018).

Su periplo por el fútbol ruso no fue el esperado y volvió a Brasil para jugar por Santos, a cambio de siete millones de dólares a inicios del 2019. Su intención era recuperar el nivel perdido, pero nunca pudo encontrarlo, su rendimiento fue muy bajo: disputó 16 partidos, sin gol, ni asistencia. Sus indisciplinas hicieron que la institución buscara venderlo; en medio de ello, Independiente y San Lorenzo -interesados en él- no pudieron pagar el pase que pedían, pero aún así Cueva se fue a Argentina sin permiso de su equipo, el cual lo denunció por abandono de trabajo.

Cueva tuvo varios episodios de indisciplinas en Santos, como no presentarse a tiempo a los entrenamientos. (Santos)

Christian Cueva pidió permiso a la FIFA para sumarse al Pachuca de México en condición de libre, alegando un retraso en el pago de su salario. Recibió la autorización; sin embargo, Santos acudió a la misma entidad para denunciarlo por incumplimiento unilateral del contrato, por lo que el Comité Disciplinario le ordenó pagar una compensación de 7.4 millones de dólares. Otra complicada salida la tuvo en Yeni Malatyaspor de Turquía.

A mediados del 2020, Cueva llegó al cub turco donde solo disputó ocho partidos y fue separado del plantel por su técnico Hamza Hamzaoglu. “No se disculpó, y no hay necesidad de disculparse después de este tiempo. No me gustan las grandes charlas, pero no creo que haya perdón”, declaró el entrenador un par de meses después desde su exclusión. El club anunció en un comunicado que le rescindía contrato y en su siguiente destino, con Al-Fateh de Arabia Saudita, tampoco tendría buen final.

En Arabia Saudita, el jugador tuvo regularidad entre 2021 y 2022, pero al final se terminó desligando alegando un incumplimiento de pago de cuatro meses de sueldo. Sin embargo, Al Fateh sacó un comunicado desmintiendo tener deudas con el futbolista y anunciando que tomará medidas legales contra él y Álex Valera, otro peruano que por ese entonces también se desvinculó por el mismo motivo. El año pasado, volvió a Alianza con grandes expectativas, pero su paso por La Victoria fue para el olvido, disputó 22 partidos y no marcó ningún solo gol; jugó lesionado y a final de año salió del equipo.

Denuncia de su expareja

El último domingo, Christian Cueva llegaba a Cusco para firmar por Cienciano, un día después fue presentado en el equipo y a las 24 horas siguientes, el cuadro imperial anunció su separación definitiva debido a la denuncia que su expareja hizo pública. “No fue la primera vez, fueron muchos años de violencia física y psicológica. Lo he tratado con terapias, tengo el respaldo de mi terapeuta quien conoce el caso a la perfección. Me ha ayudado a mí y a mis hijos que, indirectamente, también fueron víctimas de esto”, dijo Pamela López en conferencia.

Además de dar a conocer la denuncia pública y las pruebas que acusan a Cueva por el delito de agresión física y psicológica, Pamela López reveló que este año sufrió dos agresiones, la primera sucedió el 31 de enero cuando descubrió la infidelidad de su aún esposo. “Encaro y él me golpea”. La segunda se dio en una discoteca de Lima: “Nunca salí a contarlo ni mucho menos. Me faltaba el aire, no solamente me cogotea, con la otra mano me asfixia. Temía por mi vida”, dijo.

Siguiendo con el relato de lo sucedido, Pamela López contó que Christian Cueva tiene problemas con alcohol, algo que es conocido por su terapeuta. Sumado a ello, afirmó que las amenazas y agresiones eran conocidas por sus padres: “Me manipulaban con el tema de mis hijos y el tema espiritual que llevaba para tener una familia funcional”. En relación a posibles represalias, mencionó que “Christian tiene bastantes amistades de esa índole. Temo por mi vida y la de mis hijos”. A su vez, explicó por qué no denunció antes estas acciones: “Por temor a no querer perjudicarlo porque era el padre de mis hijos”.

Voces de periodistas

El caso de Christian Cueva se ha tornado muy delicado, por escalar a temas judiciales como la denuncia hecha por su expareja y su desvinculación a Cienciano como consecuencia de la misma. “No es casual que sea protagonista de tantos episodios que van contra su propia carrera, estabilidad y que lo dañan a él y a su entorno. Cueva no está bien y necesita ayuda profesional hace mucho. Es penoso que ni su entorno familiar, ni el del fútbol, ni sus compañeros hayan advertido esto y lo hayan ayudado auténticamente”, dijo Eddie Fleischman, periodista de Willax.

En ese mismo sentir, Carlos Univazo opinó lo siguiente. “Al parecer siempre estuvo mal rodeado, posiblemente debe haber tenido situaciones difíciles en el entorno familiar que lo han llevado a esta situación de no saber discenir entre el bien y el mal. Se ha envuelto en una cadena de errores que parece que lo van a llevar a un declive prematuro y profundo. No está en juego la carrera de Cueva, sino su libertad, es una situación producto de sus propios errores. Es el final de su carrera, eso no implica que no vaya a volver a jugar, pero no en la alta competencia, ni en selección. Su último problema ha manchado su carrera definitivamente”, sostuvo el periodista de ‘A Presión’.

Por su parte, Ricardo Montoya lamentó que la carrera de Cueva haya estado envuelta en reiterados escándalos. “Que es una lástima que no haya acompañado su talento con una actitud profesional y personal que aumente sus virtudes y no que termine restando tanto a su carrera. Pareciera que este es el fin de su carrera, pero más me interesa el hombre que el deportista, este es su medio de trabajo y evidentemente lo que ha hecho lo pone en una encrucijada. Creo que más allá de la lapidación social habría que encontrar la manera de ayudar a Cueva y ayudar a su expareja a lidiar con una separación tan dolorosa que al final le acaba restando a todos, sobre todo a sus hijos”, concluyó el periodista de L1 Max.





