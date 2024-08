El pasado 3 de julio llegó una buena noticia desde Europa, vinculada directamente a un futbolista de raíces peruanas y que generó comentarios pensando a futuro. Se trataba de Alberto Velásquez, delantero finlandés-peruano de tan solo 16 años que había firmado por el FC Midtjylland, vigente campeón de la Superliga de Dinamarca, hasta junio del 2027. Su incorporación se dio en el marco de un proceso formativo que tendrá que cumplir, por lo que primero se sumó al plantel Sub-17. En tal sentido, tras poco más de un mes de pretemporada, el atacante se estrenó realizando un verdadero partidazo: marcó cuatro goles y brindó dos asistencias.

El equipo de nuestro compatriota –de padre peruano– goleó por 7-0 al AC Horsens, en un encuentro de mero trámite por cómo se dio el resultado definitivo. Así pues, Velásquez fue la figura excluyente por su contribución goleadora y su aporte para que el resto de sus compañeros también anoten. Aunque esta recién fue la primera jornada de la DBU Liga Sub-17, significó un paso importante para que el nacido en Helsinki se posicione como titular indiscutible.

Alberto Velásquez dio el salto al FC Midtjylland gracias a la excepcional temporada que realizó con su anterior club, el FC Honka de la Tercera Division de Finlandia, donde concretó nueve anotaciones en 11 partidos. Estamos hablando de un atacante que muestra su voracidad goleadora a pesar de su corta edad, características fundamentales que le permitieron continuar su carrera en el balompié danés.

Durante su presentación oficial hace poco más de un mes, conjunto danés resaltó la alta valoración que tienen de Velásquez, considerando su velocidad y agresividad en la presión alta como sus principales aptitudes a destacar. Asimismo, notaron su gran personalidad para adaptarse a complejos adversos, tal como lo señaló Flemming Broe, director académico del FC Midtjylland.

“Puede ocupar varias de las posiciones ofensivas y creemos que es un elemento que puede dar grandes pasos en los próximos años”, manifestó el directivo, haciendo hincapié en la polifuncionalidad de Velásquez. Por ahora el peruano-finlandés seguirá trabajando en el plantel de la Sub-17, con la posibilidad de seguir subiendo en el escalafón de la institución hasta tener una oportunidad en el primer equipo.

Cuando se unió a este reto en el FC Midtjylland, Velásquez se mostró ambicioso de seguir dando pasos agigantados en su carrera y así alcanzar su máximo nivel. “Espero convertirme en un futbolista aún mejor. Una de las cosas que quiero desarrollar en mi juego es mi físico. Veo algunas buenas instalaciones que definitivamente pueden ayudarme con eso”, comentó en su momento.

¿Qué pasó con Alberto Velásquez en la Selección Peruana Sub-15?

Alberto Velásquez es uno de los jóvenes talentos extranjeros que pueden ser convocados por la Selección Peruana gracias a la nacionalidad de su padre, Luis Velásquez. Destaca como uno de los delanteros de ascendencia peruana más prometedores, formado en el Helsinki FC y de gran experiencia en el Honka FC, la misma que le permitió concretar su fichaje por el FC Midtjylland.

Si bien ya tuvo una primera experiencia en la ‘Blanquirroja’ Sub-15, esta no fue de las mejores según lo relatado por el progenitor del menor. En una entrevista con ATV Deportes, Luis Velásquez manifestó sentirse decepcionado de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) por la poca hospitalidad que tuvieron con él y su hijo, durante un viaje que hicieron a nuestro país como parte de la preparación del seleccionado que participaría en el Sudamericano de la categoría, a mediados del 2023.

“Yo fui con la idea de apoyarlo porque tenía un partido con Argentina. Era su última prueba porque después venía el Sudamericano, en el que también íbamos a participar. Yo llegué y primero intenté comunicarme con ‘Chemo’ (Del Solar), que estaba con la selección Sub-20. Después intenté hablar con el amigo, el encargado de logística, pero miraba el teléfono y no respondía”, declaró, culpando al gerente de Selecciones Nacionales de la FPF, Franco Navarro Mandayo.

“Me alquilé una habitación de hotel a esperar que me respondan. Llegaron los partidos amistosos con Municipal y hablé con ‘Chemo’ para explicarle lo que había gastado y necesitaba que me repongan. Él me dijo que se encargaba del aspecto deportivo y que el que movía todo era Franco Navarro. A mi me habían prometido que se iban a hacer cargo del alojamiento y los alimentos, de los dos, porque un niño no va a llegar todo. Lo llamo y me dice que en una semana. Han pasado seis meses”, lamentó.





