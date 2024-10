El último domingo, Universitario de Deportes venció 3-1 a Cienciano y dio un paso importante en su lucha por el Torneo Clausura y el título nacional. Sin embargo, uno de los protagonistas del encuentro fue Christian Cueva, quien disputó 75 minutos con la camiseta del ‘Papá' y, si bien no trascendió mucho en el juego, llamó la atención por sus gestos al retirarse de la cancha del estadio Monumental. El popular ‘Aladino’ no se quedó callado ante el abucheo de los miles de hinchas cremas y también tuvo un cruce con Jean Ferrari, administrador de la ‘U’.

Era un compromiso sumamente importante y los hinchas no dudaron en silbar a ‘Cuevita’ debido a su pasado en Alianza Lima. El mediocampista de 32 años estuvo controlado por los jugadores merengues y no pudo hacer mucho para evitar la caída del equipo cusqueño. A pocos minutos del final, el técnico Cristian Díaz decidió sustituirlo por Aldair Rodríguez.

Según Fútbol en América, su primer cruce con Jean Ferrari se dio en el minuto 20, luego de un forcejeo con Aldo Corzo. Después, cuando dejó el campo en la segunda mitad, ‘Aladino’ se mostró bastante fastidiado y dejó las siguientes palabras: “Aquí he dado la vuelta. ¿Quién eres? ¿Quién te conoce? ¿Cuándo has jugado tú?”.

Cabe mencionar que, cuando el árbitro Fernando Legario realizó el pitazo final, Christian intentó subir a la tribuna para continuar su discusión con el administrador del club merengue; sin embargo, el futbolista fue detenido por el personal de seguridad. “Ven, ven... Acá o afuera te voy a ver”, dijo ‘Cuevita’ mientras señalaba hacia la tribuna occidente.

Es importante recordar que Christian Cueva estuvo lesionado por varios meses y desde mediados de este año volvió a la actividad, cuando registró minutos en la Copa América de Estados Unidos. Desde mediados de septiembre juega con Cienciano y poco a poco está volviendo a tener ritmo de competencia. Ya lleva siete partidos con el ‘Papá' en el Torneo Clausura.

Hasta el momento, el centrocampista no anotó o dio asistencias con la ‘mica’ del conjunto incaico, pero todavía le queda una oportunidad más para hacerlo. En la última jornada del Clausura, Cienciano tendrá que recibir a Unión Comercio en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega. El ‘Poderoso’ ya descendió y el fin de semana recibió 12 goles por parte de Sporting Cristal.

¿Qué dijo Jean Ferrari tras el partido?

Jean Ferrari, administrador de Universitario, fue consultado por el altercado que tuvo con Christian Cueva en el Estadio Monumental. El dirigente no le dio mucha importancia a lo que sucedió. “No pasó nada”, comentó brevemente. Luego le preguntaron si llegó a conversar con ‘Aladino’, y su respuesta fue la siguiente: “No, estamos enfocados en ganar y en sacar buenos resultados”.

Por otro lado, dijo que está contento por el esfuerzo que hicieron los jugadores y por el triunfo en casa. “Ha sido un buen partido, los muchachos se han comportado en un gran nivel. Han seguido mostrando por qué han sido campeones, por qué han ganado el Apertura, y esa jerarquía y ese temple de poder manejar esa adrenalina previa que ha sido importante. Ahora a disfrutar este triunfo y esta ampliación de goles y a partir del martes todo va a estar enfocado en Andahuaylas”, sentenció.





