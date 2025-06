El puesto 10 de Cienciano del Cusco en el Torneo Apertura no hace justicia con su actualidad en el panorama internacional, donde clasificó invicto a la siguiente ronda de la Copa Sudamericana dejando relegado al poderoso Atlético Mineiro de Brasil. Y ahora, el equipo de Carlos Desio quiere encarar el segundo semestre con lo mejor de su plantilla: tras la confirmación de la continuidad de Christian Cueva, ahora Carlos Garcés le dijo que no a una oferta del Delfín de Ecuador.

“¿VUELVE EL HIJO PRÓDIGO? Carlos Garcés Acosta podría volver a Delfín, hay intenciones de ambas partes, por ello el delantero ecuatoriano se reunirá con la dirigencia de Cienciano para negociar su posible salida del club peruano y así, tener vía libre para volver a Manta”, adelantó el periodista Ligner Mendoza en su cuenta de ‘X’.

Sin embargo, el colega Ernesto Macedo, de L1 MAX, aseguró que el regreso de Carlos Garcés a los ‘Cetáceos’, donde fue goleador y figura durante cuatro temporadas y le valió llegar a la Selección de Ecuador, tendrá que esperar.

“Ante los rumores de una posible salida del delantero Carlos Garcés, me comuniqué con el atacante y aseveró que: “No es cierto. No he tenido ningún contacto con la gente de Delfín y estoy feliz acá en Cienciano. Además, tengo contrato con el club”“, apuntó también en sus redes sociales.

Ojo, Carlos Garcés no juega desde el 9 de mayo, en la victoria del ‘Papá’ por 3-1 ante Caracas y se viene recuperando de una lesión. Este receso por fecha FIFA será clave para que el ecuatoriano se ponga a punto y pueda volver en el reinicio del Torneo Apertura y también en la Copa Sudamericana, donde Cienciano se medirá al ganador de la llave entre Bolívar de Bolivia y Palestino de Chile.

Cienciano jugará octavos de final de Copa Sudamericana. (Foto: AFP)

¿Cuándo volverá a jugar Cienciano?

Luego de su último empate por 1-1 con Atlético Mineiro por la Copa Sudamericana, Cienciano tendrá un descanso por el parón de la fecha FIFA y volverá a tener actividad dentro de dos semanas, cuando visite a Cusco FC por la fecha 15 del Torneo Apertura de la Liga 1 Te Apuesto. Dicho duelo está programado para el viernes 13 de junio desde las 7:00 p.m. y se disputará en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), canal disponible en la parrilla de teleoperadoras como DIRECTV, Claro TV y WIN TV, además de su versión de streaming en las plataformas de L1 Play, DGO, Zapping y Fanatiz. Ojo, si no cuentas con ninguna de estas alternativas para disfrutar del partido, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto a través de la web de Depor.

TE PUEDE INTERESAR