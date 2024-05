Para los clubes de fútbol, la camiseta que los representa vas más allá de una simple indumentaria, pues significa identidad, los valores de la institución y el sentir de todo un pueblo que semana tras semana alienta al equipo de sus amores. En ese sentido, Cienciano del Cusco salió al frente para anunciar que avalúa tomar medidas legales en contra del periodista Elejalder Godos y los panelistas de su programa, luego de que agraviaran fuertemente contra la camiseta del club.

Sucede que hace unos días, durante la emisión del programa El Show Deportivo, en una discusión entre los panelistas, Elejalder Godos no tuvo la mejor idea que tomar la camiseta de Cienciano y tirarla por los suelos. Todo esto mientras aparentemente analizaban el duelo que sostendrá el ‘Papá' con Universitario de Deportes la próxima semana, pero lamentablemente la situación se fue a mayores y la institución imperial tomó cartas en el asunto.

Así pues, este viernes los cusqueños emitieron un comunicado a través de sus redes sociales, condenando el hecho suscitado en el programa que se transmite por Best Cable. “El Club Cienciano manifiesta su malestar y no va a tolerar ningún agravio por parte de la empresa Best Cable ni del periodista Elejalder Godos, quien de manera poco profesional lanzó la camiseta del Club Cienciano al suelo tras una discusión en el programa El Show Deportivo”, mencionaron.

Asimismo, recalcaron que se demoraron en sacar este comunicado por en un primer momento buscaron contactarse con los agraviantes, sin conseguir una respuesta ni algo similar a una rectificación. “La demora en responder a esta acción negativa contra la imagen del club se debe a que el área legal trató de comunicarse con las partes involucradas para exigir disculpas públicas por este agravio, sin obtener respuesta alguna”, acotaron al respecto.

En esa misma línea, agregaron que rechazan este y otro tipo de actos que vayan en contra de los símbolos que representan a la institución. “En ese sentido, rechazamos cualquier acto de terceros que vaya en contra de los símbolos y la imagen del club, eludiendo sus responsabilidades profesionales. Además, ningún medio de comunicación debe permitir estos lamentables hechos por parte de su personal contratado”, añadieron.

Finalmente, como medida por todo lo generado, sumado al revuelo que se multiplicó cuando el video se hizo viral en las redes sociales, Cienciano evalúa tomar acciones legales en contra de los involucrados, en este caso Elejalder Godos, y la empresa por donde se pasa El Show Deportivo. “En consecuencia, se están evaluando las acciones a tomar en contra de las personas y empresas involucradas en este hecho, con el fin de resarcir los daños ocasionados a la buena imagen y reputación del club”, sentenciaron.

El mensaje de Ludeña y los descargos de Elejalder

Por otro lado, Sergio Ludeña, administrador de Cienciano, agregó algo importante en su cuenta de X (antes Twitter) respecto a los posible demanda en contra de los involucrados. “Nuestra administración no permitirá que se dañen los sagrados y gloriosos símbolos de Club Cienciano. Ya iniciamos las gestiones para tomar acciones contra este señor y la empresa involucrada en este hecho, con el fin de resarcir los daños. ¡Cienciano se respeta!”, apuntó.

Desde la contraparte, Elejalder Godos también usó su cuenta de X para disculparse públicamente por el bochornoso incidente del que fue protagonista. “Ante una provocación tuve una equivocada reacción, un error. Públicamente me disculpo con el pueblo cusqueño, monumento histórico del mundo. Lo mismo con Cienciano, equipo peruano, el único hasta hoy ganador de dos copas internacionales. Soy respetuoso de todas las instituciones”, sentenció. ¿Cómo quedará este tema?





