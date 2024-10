Este miércoles 23 de octubre, Sporting Cristal vs. Universitario chocan (EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE) desde el Estadio Nacional de Lima, por la fecha 15 del Torneo Clausura. El partido está programado para iniciar desde las 8:30 p.m. (hora peruana, dos más en Argentina) y será transmitido por la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV y Best Cable, además de su versión de streaming a través de Liga 1 Play, Zapping y Fanatiz. Asimismo, recomendamos no buscarlo en Fútbol Libre TV ni Pelota Libre TV, señales piratas. Recuerda que en Depor podrás seguir el minuto a minuto y todas las incidencias de este duelo clave por el campeonato peruano. ¡No te lo pierdas!

Sporting Cristal espera sacar provecho de su condición de local frente a Universitario este miércoles. Los ‘celestes’ llegan en un momento complicado a este partido después de caer en Sullana frente a Alianza Atlético, rompiendo una racha de cinco partidos sin derrota (4 victorias y 1 empate), y ocupan el quinto lugar con 25 puntos en 14 partidos. Por su parte, Universitario viene de vencer por 2-1 a ADT de Tarma en casa, extendiendo su racha invicta a 10 partidos (8 victorias y 2 empates) y lo coloca en la cima de la tabla con 33 puntos, tres por encima de Alianza Lima.

Recordemos que, en el anterior duelo entre ambos equipos, disputado en mayo, la ‘U’ se impuso 4-1, con goles de Andy Polo, Martín Pérez Guedes, Édison Flores y Rodrigo Ureña, mientras que Santiago González anotó para Cristal.

En cuanto al historial reciente, los cremas se mantienen con saldo positivo con seis partidos sin perder (2 victorias y 4 empates) con los rimenses. Cristal, en cambio, busca su primera victoria en Liga 1 contra Universitario desde abril de 2021, cuando los rimenses vencieron por 1-0 con un gol de Alejandro Hohberg.

El equipo dirigido por Fabián Bustos viene teniendo como figura a Álex Valera, quien ha anotado 13 goles en la temporada, mientras que el delantero de Sporting Cristal, Martín Cauteruccio, es el máximo del campeonato con 29 tantos. El árbitro principal del encuentro será Bruno Pérez.

Sporting Cristal y Universitario se miden en la fecha 15 del Clausura. (Foto: Jesús Saucedo / GEC)

Sporting Cristal: últimos partidos

FECHA RESULTADO TORNEO 19/09/2024 Alianza Atlético 1-0 Sporting Cristal Liga 1 - Torneo Clausura 29/09/2024 Sporting Cristal 4-1 César Vallejo Liga 1 - Torneo Clausura 22/09/2024 Cusco 1-1 Sporting Cristal Liga 1 - Torneo Clausura 17/09/2024 Sporting Cristal 1-0 Deportivo Garcilaso Liga 1 - Torneo Clausura 14/09/2024 Sport Huancayo 1-2 Sporting Cristal Liga 1 - Torneo Clausura

Universitario: últimos partidos

FECHA RESULTADO TORNEO 19/09/2024 Universitario 2-1 ADT Liga 1 - Torneo Clausura 29/09/2024 Comerciantes Unidos 0-2 Universitario Liga 1 - Torneo Clausura 22/09/2024 Universitario 1-0 Unión Comercio Liga 1 - Torneo Clausura 18/09/2024 Universitario 3-0 Sport Boys Liga 1 - Torneo Clausura 15/09/2024 Alianza Atlético 0-3 Universitario Liga 1 - Torneo Clausura

Sporting Cristal vs. Universitario: últimos enfrentamientos

RESULTADO TORNEO Universitario 4-1 Sporting Cristal Liga 1 2024 - Torneo Apertura Sporting Cristal 0-0 Universitario Liga 1 2023 - Torneo Clausura Universitario 2-0 Sporting Cristal Liga 1 2023 - Torneo Apertura Sporting Cristal 0-0 Universitario Liga 1 2022 - Torneo Apertura Universitario 1-1 Sporting Cristal Liga 1 2022 - Torneo Clausura

¿A qué hora juegan Sporting Cristal vs. Universitario?

Sporting Cristal vs. Universitario se miden el miércoles 23 de octubre. El inicio del encuentro está fijado para las 8:30 p.m. hora local de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay y Brasil, el juego comenzará a las 10:30 p.m., mientras que en Venezuela y Bolivia será a las 9:30 p.m. En México, el encuentro arrancará a las 7:30 p.m.

¿En qué canales ver Sporting Cristal vs. Universitario?

Sporting Cristal vs. Universitario será transmitido para todo el Perú por la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV y Best Cable, además de su versión de streaming a través de Liga 1 Play, Zapping y Fanatiz. Recuerda que también podrás vivir el minuto a minuto de este encuentro por Depor.





