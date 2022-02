Recién se jugaron dos fechas de la Liga 1, pero la Tabla de Posiciones ya dice algo. Por ejemplo, Cienciano marcha en el tercer lugar, con cuatro unidades. En su debut igualó contra la Universidad César Vallejo (0-0) y en la última fecha derrotó 4-2 a Municipal. Esos tres puntos fueron claves por dos motivos: registraron su primer triunfo y lo hicieron en casa. Sí, con la altura de Cusco de principal aliado.

Bajo esa regla, el técnico Gerardo Ameli tiene claro que en el Estadio Garcilaso de la Vega hay que sumar la mayor cantidad de puntos. Por ello, por ahora el cuadro imperial ya está enfocado en el choque contra ADT de este domingo (desde las 7 pm.). Ojo, el cuadro de Tarma viene de dos empates, ante Carlos Stein y la Universidad César Vallejo.

Ahora, el estratega argentino se siente tranquilo por el arranque de Cienciano (ante la ‘Academia’ marcaron Adrián Ugarriza, Carlos Beltrán y Fernando Guerrero colaboró con un doblete). Sin embargo, alrededor del club sienten que hay cosas por pulir. Sobre todo en lo que respecta a la elaboración del juego.

“Definitivamente vamos a intentar tener más volumen al momento de la elaboración. El porcentaje de tenencia del balón no es algo que me vuelva loco, pero sí la elaboración”, expresó Gerardo Ameli. El técnico de Cienciano, a su vez, señaló en Gol Perú que “entendemos que vamos por buen camino, pero esto recién empieza. Es una responsabilidad tratar de sostener las cosas buenas que está haciendo el equipo y corregir las que no lo son tanto”.

Gerardo Ameli, en tanto, explicó que “vamos a necesitar más capacidad de elaboración y velocidad de juego; además de quedar bien parados para evitar la cantidad de sobresaltos posibles”. Por su parte, Adrián Ugarriza, atacante del ‘Papá', también se refirió a la actualidad del equipo.

“Estamos contentos con lo que se está formando, hay un un grupo sano, que se defiende y eso es lo que crea grandes cosas. La idea es que sea una buena competencia interna. El grupo es muy bueno, se pelea por el puesto de manera leal”, sostuvo en Gol Perú.





