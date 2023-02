La fecha 3 del Torneo Apertura 2023 está totalmente desnaturalizada, pues durante las últimas horas estamos siendo testigos de varios partidos donde no rueda el balón. Tal como sucedió en Bernal –donde Melgar no se presentó y se consumó la victoria de Atlético Grau por 3-0–, esta tarde en el estadio Héroes de San Ramón ocurrió un nuevo ‘walkover’: el plantel de Cienciano no se hizo presente en suelo cajamarquino y UTC se llevó la victoria por 3-0, tal como está establecido en el reglamento.

Noticia en desarrollo...





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.